Обіграємо Україну тричі! Зухвала заява тренера збірної Шотландії

Волею жереба українцям належить зіграти в Лізі націй проти команди Шотландії, яка буде суперником "жовто-синьої" дружини у боротьбі за путівку на ЧС-2022 у Катарі. Тренер шотландців Стів Кларк чекає на важкі поєдинки з рівним суперником, але впевнений, що його команда набере з українцями максимум очок.
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"Якщо ви берете участь у жеребкуванні з командами приблизно одного рівня, то завжди очікуєте на важких суперників. І ось що ми отримали. Це гарне жеребкування.
Ігри проти Ірландії завжди будуть цікавими вболівальникам, і, сподіваюся, вони пройдуть з великою кількістю глядачів на обох стадіонах.
Україна стала нашим суперником у плей-оф відбору чемпіонату світу. До початку змагань у Лізі націй ми вже будемо добре знати українців, адже зіграємо з ними. Сподіваюся, ми знайдемо спосіб перемогти їх тричі.
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Вірменія – новий суперник. Шотландія не грала із нею раніше. Вірмени поки що демонструють непогані результати. Вони перемогли Румунію та Ісландії, тож це гідна команда", – цитує Кларка сайт УАФ.
Нагадаємо, що за підсумками жеребкування Ліги націй-2022/2023, що відбулася у штаб-квартирі УЄФА, збірна України потрапила до групи В1 разом із Шотландією, Ірландією та Вірменією.
Коли відбудуться матчі Ліги націй:
- Тури 1 та 2: 2-8 червня 2022 року
- Тури 3 та 4: 8-14 червня 2022 року
- Тури 5 та 6: 22-27 вересня 2022 року
Фінальна стадія:
- Півфінали: 14 та 15 червня 2023 року
- Фінал та матч за третє місце: 18 червня 2023 року