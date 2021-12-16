16 грудня 19:45 Онлайн
Реал 3
Житлобуд-1 0
16 грудня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
16 грудня 21:45 Онлайн
Челсі --
Евертон --
16 грудня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Ньюкасл --
17 грудня 19:30 Онлайн
Лаціо --
Дженоа --
17 грудня 21:30 Онлайн
Баварія --
Вольфсбург --
18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна у Лізі націй - хто суперники 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Обіграємо Україну тричі! Зухвала заява тренера збірної Шотландії

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
16 грудня, 23:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наставник збірної Шотландії прокоментував жеребкування Ліги націй
У 2022 році команда Петракова має тричі зіграти проти Шотландії
У 2022 році команда Петракова має тричі зіграти проти Шотландії / Фото: Колаж: Сьогодні

Волею жереба українцям належить зіграти в Лізі націй проти команди Шотландії, яка буде суперником "жовто-синьої" дружини у боротьбі за путівку на ЧС-2022 у Катарі. Тренер шотландців Стів Кларк чекає на важкі поєдинки з рівним суперником, але впевнений, що його команда набере з українцями максимум очок.

Читайте також: Україна – фаворит групи! Нашу збірну вже бояться у Лізі націй

Реклама

"Якщо ви берете участь у жеребкуванні з командами приблизно одного рівня, то завжди очікуєте на важких суперників. І ось що ми отримали. Це гарне жеребкування.

Ігри проти Ірландії завжди будуть цікавими вболівальникам, і, сподіваюся, вони пройдуть з великою кількістю глядачів на обох стадіонах.

Україна стала нашим суперником у плей-оф відбору чемпіонату світу. До початку змагань у Лізі націй ми вже будемо добре знати українців, адже зіграємо з ними. Сподіваюся, ми знайдемо спосіб перемогти їх тричі.

Вірменія – новий суперник. Шотландія не грала із нею раніше. Вірмени поки що демонструють непогані результати. Вони перемогли Румунію та Ісландії, тож це гідна команда", – цитує Кларка сайт УАФ.

Україна виступить у дивізіоні B Ліги націй
Україна виступить у дивізіоні B Ліги націй

Нагадаємо, що за підсумками жеребкування Ліги націй-2022/2023, що відбулася у штаб-квартирі УЄФА, збірна України потрапила до групи В1 разом із Шотландією, Ірландією та Вірменією.

Реклама

Коли відбудуться матчі Ліги націй:

  • Тури 1 та 2: 2-8 червня 2022 року
  • Тури 3 та 4: 8-14 червня 2022 року
  • Тури 5 та 6: 22-27 вересня 2022 року

Фінальна стадія:

Реклама
  • Півфінали: 14 та 15 червня 2023 року
  • Фінал та матч за третє місце: 18 червня 2023 року

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Лаціо

Завтра

19:30

Дженоа

1.44

5.00

7.10
Порівняння бійців
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко
12 груд.
06:00
Ричард Коммі
Ричард Коммі

33

Вік

34

170

Зріст

173

166

Розмах рук

180

61

Вага

61

16

Перемоги

30

2

Поразки

4

68.8%

% нокаутів

90%

750000

Гонорар за бій

700000

Результат бою
Титульний бій у Броварах
Денис Берінчик
Денис Берінчик
18 груд.
21:00
Іса Чанієв
Іса Чанієв

П1

1.08

Х

21.00

П2

7.00
Ставки на бокс
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти