Англия против Германии, Украина против Шотландии: составы всех групп Лиги наций

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций 2022/23. Мы вели онлайн жеребьевки Лиги наций на нашем сайте.
Как мы сообщали, сборная Украина в Лиге наций сыграет против Шотландии, Ирландии и Армении – непростая группа для подопечных Александра Петракова.
Составы всех группы Лиги наций-2022/2023
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ЛИГА A
- Группа 1: Австрия, Хорватия, Дания, Франция.
- Группа 2: Чехия, Швейцария, Португалия, Испания.
- Группа 3: Венгрия, Англия, Германия, Италия.
- Группа 4: Уэльс, Польша, Нидерланды, Бельгия.
ЛИГА В
- Группа 1: Армения, Ирландия, Шотландия, Украина.
- Группа 2: Албания, Израиль, Россия, Исландия.
- Группа 3: Черногория, Румыния, Финляндия, Босния и Герцеговина.
- Группа 4: Словения, Сербия, Норвегия, Швеция.
ЛИГА С
- Группа 1: Фарерские острова, Литва, Люксембург, Турция.
- Группа 2: Кипр/Эстония, Косово, Греция, Северная Ирландия.
- Группа 3: Казахстан/Молдова, Азербайджан, Беларусь, Словакия.
- Группа 4: Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария.
ЛИГА D
- Группа 1: Латвия, Андорра, Казахстан/Молдова, Лихтенштейн.
- Группа 2: Сан-Марино, Кипр/Эстония, Мальта.
Календарь матчей
1-й тур: 2-4 июня 2022
2-й тур: 5-8 июня 2022
3-й тур: 9-11 июня 2022
4-й тур: 12-14 июня 2022
5-й тур: 22-24 сентября 2022
6-й тур: 25-27 сентября 2022
Финальный раунд: 14 и 15 июня 2023 (полуфиналы), 18 июня 2023 (финал).
Стыковые матчи: 21-23 и 24-26 марта 2024 года.
Путевки на Евро-2024 – через Лигу наций
По предварительной схеме, которую еще предстоит утвердить Исполкому УЕФА, 20 путевок в финальный турнир Евро-2024, куда автоматически попала Германия как хозяин, получат победители и вторые команды 10 отборочных групп.
Еще три лицензии будут разыграны в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф между 12 лучшими сборными Лиги наций-2022/2023 (среди тех, кто не попадет на Евро направления). Регламент плей-офф будет обнародован в июне 2022 года.