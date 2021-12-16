Англія проти Німеччини, Україна проти Шотландії: склади усіх груп Ліги націй

Матчі групового раунду відбудуться з червня по вересень 2022 року, а фінальна частина дивізіону А – влітку 2023-го

Жеребкування Ліги націй сезону 2022/23 / Фото: Getty Images

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй 2022/23. Ми вели онлайн жеребкування Ліги націй на нашому сайті.

Як ми повідомляли, збірна України у Лізі націй зіграє проти Шотландії, Ірландії та Вірменії – непроста група для підопічних Олександра Петракова.

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Склади всіх груп Ліги націй-2022/2023

ЛІГА A

Група 1: Австрія, Хорватія, Данія, Франція.

Австрія, Хорватія, Данія, Франція. Група 2: Чехія, Швейцарія, Португалія, Іспанія.

Чехія, Швейцарія, Португалія, Іспанія. Група 3: Угорщина, Англія, Німеччина, Італія.

Угорщина, Англія, Німеччина, Італія. Група 4: Уельс, Польща, Нідерланди, Бельгія.

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ЛІГА В

Група 1: Вірменія, Ірландія, Шотландія, Україна .

Вірменія, Ірландія, Шотландія, . Група 2: Албанія, Ізраїль, Росія, Ісландія.

Албанія, Ізраїль, Росія, Ісландія. Група 3: Чорногорія, Румунія, Фінляндія, Боснія і Герцеговина.

Чорногорія, Румунія, Фінляндія, Боснія і Герцеговина. Група 4: Словенія, Сербія, Норвегія, Швеція.

ЛІГА З

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Група 1: Фарерські острови, Литва, Люксембург, Туреччина.

Фарерські острови, Литва, Люксембург, Туреччина. Група 2: Кіпр/Естонія, Косово, Греція, Північна Ірландія.

Кіпр/Естонія, Косово, Греція, Північна Ірландія. Група 3: Казахстан/Молдова, Азербайджан, Білорусь, Словаччина.

Казахстан/Молдова, Азербайджан, Білорусь, Словаччина. Група 4: Гібралтар, Грузія, Північна Македонія, Болгарія.

ЛІГА D

Група 1: Латвія, Андорра, Казахстан/Молдова, Ліхтенштейн.

Латвія, Андорра, Казахстан/Молдова, Ліхтенштейн. Група 2: Сан-Марино, Кіпр/Естонія, Мальта.

Календар матчів

1-й тур: 2-4 червня 2022

2-й тур: 5-8 червня 2022

3-й тур: 9-11 червня 2022

4-й тур: 12-14 червня 2022

5-й тур: 22-24 вересня 2022

6-й тур: 25-27 вересня 2022

Фінальний раунд: 14 та 15 червня 2023 року (півфінали), 18 червня 2023 року (фінал).

Стикові матчі: 21-23 та 24-26 березня 2024 року.

Путівки на Євро-2024 – через Лігу націй

За попередньою схемою, яку ще належить затвердити Виконкому УЄФА, 20 путівок до фінального турніру Євро-2024, куди автоматично потрапила Німеччина як господар, отримають переможці та другі команди 10 відбіркових груп.

Ще три ліцензії будуть розіграні у березні 2024 року в двораундовому плей-оф між 12 найкращими збірними Ліги націй-2022/2023 (серед тих, хто не потрапить на Євро напряму). Регламент плей-оф буде оприлюднено у червні 2022 року.