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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Англія проти Німеччини, Україна проти Шотландії: склади усіх груп Ліги націй

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
16 грудня, 20:05
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Матчі групового раунду відбудуться з червня по вересень 2022 року, а фінальна частина дивізіону А – влітку 2023-го
Жеребкування Ліги націй сезону 2022/23
Жеребкування Ліги націй сезону 2022/23 / Фото: Getty Images

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй 2022/23. Ми вели онлайн жеребкування Ліги націй на нашому сайті.

Як ми повідомляли, збірна України у Лізі націй зіграє проти Шотландії, Ірландії та Вірменії – непроста група для підопічних Олександра Петракова.

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Склади всіх груп Ліги націй-2022/2023

ЛІГА A

  • Група 1: Австрія, Хорватія, Данія, Франція.
  • Група 2: Чехія, Швейцарія, Португалія, Іспанія.
  • Група 3: Угорщина, Англія, Німеччина, Італія.
  • Група 4: Уельс, Польща, Нідерланди, Бельгія.

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ЛІГА В

  • Група 1: Вірменія, Ірландія, Шотландія, Україна.
  • Група 2: Албанія, Ізраїль, Росія, Ісландія.
  • Група 3: Чорногорія, Румунія, Фінляндія, Боснія і Герцеговина.
  • Група 4: Словенія, Сербія, Норвегія, Швеція.

ЛІГА З

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  • Група 1: Фарерські острови, Литва, Люксембург, Туреччина.
  • Група 2: Кіпр/Естонія, Косово, Греція, Північна Ірландія.
  • Група 3: Казахстан/Молдова, Азербайджан, Білорусь, Словаччина.
  • Група 4: Гібралтар, Грузія, Північна Македонія, Болгарія.

ЛІГА D

  • Група 1: Латвія, Андорра, Казахстан/Молдова, Ліхтенштейн.
  • Група 2: Сан-Марино, Кіпр/Естонія, Мальта.

Календар матчів

1-й тур: 2-4 червня 2022
2-й тур: 5-8 червня 2022
3-й тур: 9-11 червня 2022
4-й тур: 12-14 червня 2022
5-й тур: 22-24 вересня 2022
6-й тур: 25-27 вересня 2022

Фінальний раунд: 14 та 15 червня 2023 року (півфінали), 18 червня 2023 року (фінал).

Стикові матчі: 21-23 та 24-26 березня 2024 року.

Путівки на Євро-2024 – через Лігу націй

За попередньою схемою, яку ще належить затвердити Виконкому УЄФА, 20 путівок до фінального турніру Євро-2024, куди автоматично потрапила Німеччина як господар, отримають переможці та другі команди 10 відбіркових груп.

Ще три ліцензії будуть розіграні у березні 2024 року в двораундовому плей-оф між 12 найкращими збірними Ліги націй-2022/2023 (серед тих, хто не потрапить на Євро напряму). Регламент плей-оф буде оприлюднено у червні 2022 року.

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61

16

Перемоги

30

2

Поразки

4

68.8%

% нокаутів

90%

750000

Гонорар за бій

700000

Результат бою
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