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Вони намагаються вкрасти майбутнє! Шевченка обурений обстрілами Харкова

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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7 червня, 13:50
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Екс-гравець та тренер збірної України звернувся до європейців із проханням допомогти Харкову відновитися від бомбардувань
Андрій Шевченко у нестямі від атак на Харків
Андрій Шевченко у нестямі від атак на Харків

Вже четвертий місяць Росія веде повномасштабну війну проти нашої країни. Фашисти масово обстрілюють ракетами наші міста, а одним із найбільш постраждалих можна назвати Харкова.

У першій столиці України окупанти руйнують інфраструктуру, зокрема й футбольні об'єкти. За останній місяць у Харкові постраждав стадіон "Сонячний" і база Металіста-1925 у Високому.

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Сьогодні ж була атака та на стадіон "Металіст", один з найбільших у країні. Легендарний український футболіст Андрій Шевченко звернувся до жителів Європи із проханням допомогти Харкову.

"Щодня я прокидаюся з болем. Моя дорога Україна понад 100 днів страждає. При цьому гордо з гідністю воїнів світу, воїнів добра б'ється за право жити. Жити в одній сім'ї вільних і гордих країн, об'єднаних одним великим європейським союзом.

Я чудово пам'ятаю, як моя країна разом із Польщею приймала матчі Євро-2012! Це було неймовірне свято для мого народу. Усі мої друзі часто згадують гостинність українців. Збірна Нідерландів готувалася до матчів на тренувальній базі у Високому під Харковом.

Декілька днів тому цю базу зруйнували після ракетного удару з території Росії. Методично знищується регіон, інфраструктурні об'єкти, житлові масиви. Тепер настала черга спортивних об'єктів.

Хочу підтримати Харків, хочу підтримати харківських уболівальників! У вас намагаються вкрасти майбутнє, як і у всієї нашої країни, але цього ніколи не буде. Ми, україни, вистоємо разом та побудуємо наше прекрасне європейське майбутнє!

Звертаюся до всієї спортивної спільноти Європи, до клубів усіх європейських ліг. Давайте підтримаємо харківський футбол та допоможемо! Упевнений, спільними зусиллями нам під силу зробити неможливе!"

Відмітимо, що УАФ планує подати позов до Європейського суду з прав людини для компенсації збитків, завданих російськими військами українському футболу. Про це заявив президент організації Андрій Павелко.

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