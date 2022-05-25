Рашисти за все заплатять. УАФ виставить рахунок окупантам за розбомблені стадіони

Українська асоціація футболу планує подати позов до Європейського суду з прав людини для компенсації збитків, завданих російськими військами українському футболу. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

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"Зараз УАФ з усіма суб’єктами українського футболу готує юридичний позов до Російської Федерації за збитки, що завдала війна нашому футбольному життю . Я впевнений, що ми відпрацюємо з нашими міжнародними юридичними партнерами та аудиторськими партнерами потужну позицію щодо РФ і збитків, які завдала війна українському футболу.

Я впевнений, що запропонована юридична платформа надасть можливість відстоювати в усіх міжнародних судах відшкодування збитків, яких завдала нам Російська Федерація у війні, яку вона принесла до нашого дому.

Упевнений, що всі суб’єкти українського футболу, об’єднавшись, нададуть усю потрібну інформацію, щоб наші юристи могли опрацювати всі ці питання. Позови, які буде подано до ЄСПЛ та міжнародних судів, обов’язково будуть переможними, і ми відшкодуємо збитки, які завдала Російська Федерація нашому українському футболу", – сказав Андрій Павелко в інтерв'ю каналу Футбол 1/2/3.