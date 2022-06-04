Котлован завглибшки 5 метрів. Російські ракети зруйнували базу клубу УПЛ (фото)

Навчально-тренувальний центр харківського Металіста 1925 був підданий ракетному удару зі сторони російського Бєлгорода

Російська орда залишає по собі лише розруху / Фото: Металіст 1925, Колаж: Сьогодні

Війська рашистів не припиняють знищення спортивної інфраструктури України. Варварського ракетного обстрілу зазнала навчально-тренувальна база в селищі Високий Харківської області.

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Прес-служба Металіста 1925 опублікувала наслідки ракетного обстрілу окупантів з боку російського Бєлгорода. Від вибухів серйозно постраждали будівлі та футбольні поля бази.

"Ракета потрапила по території НТЦ, залишивши по собі вирву глибиною у п'ять метрів. У будівлях вибито майже всі вікна, сильно пошкоджено фасади, внутрішні приміщення та деякі комунікації, знищено частину закупленого обладнання та екіпірування команди на новий сезон. Дісталося і футбольним полям, які також зазнали пошкоджень. Вибух був такої сили, що залишки грунту розкидані в радіусі понад сто метрів від його епіцентру. Все зруйноване ми обов'язково відбудуємо після нашої перемоги, а вже наступного сезону Металіст 1925 дасть гідний бій Шахтарю, Динамо та іншим клубам Української Прем'єр-Ліги у вільній європейській Україні. Слава нашим захисникам! Все буде Україна!", – йдеться у повідомленні Металіста 1925.

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Зазначимо, що на тренувальній базі у селищі Високий під Харковом під час Євро-2012 тренувалися футболісти збірної Нідерландів.

Раніше ми повідомляли, що Українська асоціація футболу планує подати позов до Європейського суду з прав людини для компенсації збитків, завданих російськими військами українському футболу. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.