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Котлован завглибшки 5 метрів. Російські ракети зруйнували базу клубу УПЛ (фото)

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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МаленькийСереднійВеликий
4 червня, 17:10
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Навчально-тренувальний центр харківського Металіста 1925 був підданий ракетному удару зі сторони російського Бєлгорода
Російська орда залишає по собі лише розруху
Російська орда залишає по собі лише розруху / Фото: Металіст 1925, Колаж: Сьогодні

Війська рашистів не припиняють знищення спортивної інфраструктури України. Варварського ракетного обстрілу зазнала навчально-тренувальна база в селищі Високий Харківської області.

Читайте також: Ми ж не в бункері сидимо: легендарний тренер пояснив, де проводитиме чемпіонат України

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Прес-служба Металіста 1925 опублікувала наслідки ракетного обстрілу окупантів з боку російського Бєлгорода. Від вибухів серйозно постраждали будівлі та футбольні поля бази.

"Ракета потрапила по території НТЦ, залишивши по собі вирву глибиною у п'ять метрів. У будівлях вибито майже всі вікна, сильно пошкоджено фасади, внутрішні приміщення та деякі комунікації, знищено частину закупленого обладнання та екіпірування команди на новий сезон.

Дісталося і футбольним полям, які також зазнали пошкоджень. Вибух був такої сили, що залишки грунту розкидані в радіусі понад сто метрів від його епіцентру.

Все зруйноване ми обов'язково відбудуємо після нашої перемоги, а вже наступного сезону Металіст 1925 дасть гідний бій Шахтарю, Динамо та іншим клубам Української Прем'єр-Ліги у вільній європейській Україні. Слава нашим захисникам! Все буде Україна!", – йдеться у повідомленні Металіста 1925.

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Зазначимо, що на тренувальній базі у селищі Високий під Харковом під час Євро-2012 тренувалися футболісти збірної Нідерландів.

Раніше ми повідомляли, що Українська асоціація футболу планує подати позов до Європейського суду з прав людини для компенсації збитків, завданих російськими військами українському футболу. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

Павелко ініціював позов проти Росії за шкоду спортивній інфраструктурі
Павелко ініціював позов проти Росії за шкоду спортивній інфраструктурі / Фото: Колаж: Сьогодні

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