Варвари! Російські злочинці зруйнували стадіон у Харкові

Ще однією жертвою безглуздих дій російських загарбників став стадіон "Сонячний" у Харкові. Під час одного з обстрілів окупанти практично знищили арену, на якій тренувалася збірна України.

Російські снаряди зруйнували трибуни стадіону і футбольне поле.

Фото наслідків обстрілів російської армії опублікували на сторінці Zorya Londonsk у Twitter.

Turns out it would be our last visit for a while



Likely the same being said for Zbirna returning there too



Sonyashnyi Stadium, May 2022 https://t.co/QLnmgOFeY2 pic.twitter.com/AKZ3gkCUVt