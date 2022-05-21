Варвари! Російські злочинці зруйнували стадіон у Харкові

Армія країни-агресора продовжує знищувати спортивну інфраструктуру України

Окупанти розбомбили стадіон "Сонячний" у Харкові / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще однією жертвою безглуздих дій російських загарбників став стадіон "Сонячний" у Харкові. Під час одного з обстрілів окупанти практично знищили арену, на якій тренувалася збірна України.

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Російські снаряди зруйнували трибуни стадіону і футбольне поле.

Фото наслідків обстрілів російської армії опублікували на сторінці Zorya Londonsk у Twitter.

Turns out it would be our last visit for a while



Likely the same being said for Zbirna returning there too



Sonyashnyi Stadium, May 2022 https://t.co/QLnmgOFeY2 pic.twitter.com/AKZ3gkCUVt - Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 20, 2022

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Стадіон "Сонячний" був збудований у 2011 році. На ньому національна команда України проводила свої тренування перед матчами у Харкові на ОСК "Металіст".

Крім того, на арені домашні матчі проводили Геліос, Металіст 1925, Метал та інші місцеві команди.

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Раніше ми розповідали, як нелюди з країни 404 вирили свій рашистський символ на стадіоні у Бородянці. Путінські орки заради розваги знищили футбольний газон арени.