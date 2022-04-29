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Росіяни викопали фашистський символ на стадіоні, де грала збірна України

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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29 квітня, 14:36
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Президент УАФ Андрій Павелко побував у звільнених містах на Київщині та побачив, що залишили по собі путінські орки
Російські окупанти викопали фашистський символ на футбольному полі
Російські окупанти викопали фашистський символ на футбольному полі / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські загарбники завдали величезної шкоди всієї інфраструктури України. Істотно постраждали спортивні споруди, зокрема футбольні.

Президент УАФ Андрій Павелко відвідав постраждалі від російських військ міста Київщини. У Бородянці варвари викопали свій новий фашистський символ прямо на стадіоні, де у мирний час проводила свої матчі молодіжна збірна України.

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"В Гостомелі заїхали на центральний стадіон, куди поцілили снаряди окупантів, але який обов’язково буде відновлений і знову прийматиме матчі місцевих команд. Побачили на власні очі зруйновані і спалені житлові будинки…тут рашисти вбивали і калічили життя багатьох людей.

Як і в Гостомелі, вулиці Бородянки переповнені свідченнями численних злочинів російських окупантів. Ці дикуни лише заради забави виорали на полі центрального стадіону, де у мирний час ми проводили матчі щорічного міжнародного турніру ім. В. Баннікова, фашистський символ "V".

Крім того орки викопали поруч бліндажі і намагалися БТРами знищити сусіднє поле зі штучним покриттям. Не вдалося!", – написав Павелко в Facebook.

Президент УАФ опублікував фото та відео руйнувань на стадіонах у Бородянці та Гостомелі.

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Раніше ми повідомляли, що в рамках підготовки до стикових матчів плей-оф ЧС-2022, національна команда зустрінеться з Боруссією Менхенгладбах .

Україна зіграє перший контрольний матч 11 травня в Німеччині
Україна зіграє перший контрольний матч 11 травня в Німеччині / Фото: УАФ, Колаж: Сьогодні

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