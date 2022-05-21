Варвары! Российские преступники разрушили стадион в Харькове

Очередной жертвой бессмысленных действий российских захватчиков стал стадион "Солнечный" в Харькове. Во время одного из обстрелов оккупанты практически уничтожили арену, на которой тренировалась сборная Украины.
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Российские снаряды разрушили трибуны стадиона и футбольное поле.
Фото последствий обстрелов российской армии опубликовали на странице Zorya Londonsk в Twitter.
Turns out it would be our last visit for a while— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 20, 2022
Likely the same being said for Zbirna returning there too
Sonyashnyi Stadium, May 2022 https://t.co/QLnmgOFeY2pic.twitter.com/AKZ3gkCUVt
Стадион "Солнечный" был построен в 2011 году. На нем национальная команда Украины проводила свои тренировки перед матчами в Харькове на ОСК "Металлист".
Кроме того, на арене домашние матчи проводили Гелиос, Металлист 1925, Металл и другие местные команды.
Ранее мы рассказывали, как нелюди из страны 404 вырыли свой рашистский символ на стадионе в Бородянке. Путинские орки ради забавы уничтожили футбольный газон арены.