Варвары! Российские преступники разрушили стадион в Харькове

Очередной жертвой бессмысленных действий российских захватчиков стал стадион "Солнечный" в Харькове. Во время одного из обстрелов оккупанты практически уничтожили арену, на которой тренировалась сборная Украины.

Российские снаряды разрушили трибуны стадиона и футбольное поле.

Фото последствий обстрелов российской армии опубликовали на странице Zorya Londonsk в Twitter.

Turns out it would be our last visit for a while



Likely the same being said for Zbirna returning there too



Sonyashnyi Stadium, May 2022 https://t.co/QLnmgOFeY2pic.twitter.com/AKZ3gkCUVt