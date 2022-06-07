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Они пытаются украсть будущее! Шевченко возмущен обстрелами Харькова

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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7 июня, 13:50
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Экс-игрок и тренер сборной Украины обратился к европейцам с просьбой помочь Харькову восстановиться от бомбардировок
Андрей Шевченко вне себя от атак на Харьков
Андрей Шевченко вне себя от атак на Харьков

Уже четвертый месяц Россия ведет полномасштабную войну против нашей страны. Фашисты массово обстреливают ракетами наши города, а одним из самых пострадавших можно назвать Харькова.

В первой столице Украины оккупанты рушат инфраструктуру, в том числе и футбольные объекты. За последний месяц в Харькове пострадал стадион "Солнечный" и база Металлиста-1925 в Высоком.

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Сегодня же была атака и на стадион "Металлист", один из крупнейших в стране. Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко обратился к жителям Европы с просьбой помочь Харькову.

"Ежедневно я просыпаюсь з болью. Моя дорогая Украина более 100 дней страдает. При этом гордо с достоинством воинов света, воинов добра бьется за право жить. Жить в одной семье свободных и гордых стран, объединенных одним великим европейским союзом.

Я прекрасно помню, как моя страна вместе с Польшей принимала матчи Евро-2012! Это был невероятный праздник для моего народа. Все мои друзья часто вспоминают гостеприимство украинцев. Сборная Нидерландов готовилась к матчам на тренировочной базе в Высоком под Харьковом.

Несколько дней назад эту базу разрушили после ракетного удара с территории России. Методически уничтожается регион, инфраструктурные объекты, жилые массивы. Теперь пришла очередь спортивных объектов.

Хочу поддержать Харьков, хочу поддержать харьковских болельщиков! У вас пытаются украсть будущее, как и у всей нашей страны, но этого не будет никогда. Мы, украины, выстоим вместе и построим наше прекрасное европейское будущее!

Обращаюсь ко всему спортивному сообществу Европы, к клубам всех европейских лиг. Давайте поддержим харьковский футбол и поможем! Уверен, общими усилиями нам под силу сделать невозможное!"

Отметим, что УАФ планирует подать иск в Европейский суд по правам человека для компенсации ущерба, нанесенного российскими войсками украинскому футболу. Об этом заявил президент организации Андрей Павелко.

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