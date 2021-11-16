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Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Вони мають знищити Боснію! Стартовий склад України на матч року

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
16 листопада, 20:45
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Олександр Петраков визначив 11 футболістів, які розпочнуть з перших хвилин відбірковий поєдинок чемпіонату світу 2022 року
Петраков поставив Малиновського у стартовий склад
Петраков поставив Малиновського у стартовий склад / Фото: Reuters

Вже незабаром розпочнеться ключовий для України поєдинок відбірного турніру ЧС-2022. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Боснія – Україна.

Лише перемога нашої команди залишає шанси на продовження боротьби за путівку до Катару. Виконувач обов'язків головного тренера Олександр Петраков визначив такий стартовий склад на матч із боснійцями.

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  • Бущан, Соболь, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Циганков, Яремчук, Ярмоленко.

Запасні: П'ятов, Різник, Сидорчук, Качараба, Кривцов, Шапаренко, Зубков, Буяльський, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваєв.

Читайте також: Україна вміє вигравати ключові матчі! Але тільки у слабаків

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Нагадаємо, що нашій команді також варто уважно стежити за подіями у Гельсінкі, де грають Фінляндія та Франція. Потрібно, щоби французи не програли.

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