Тренер Боснії перед рубкою з Україною виключив зі складу гравця Барселони

Сьогодні збірна України проведе вирішальний матч у відборі на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини на виїзді. Нашу команду влаштує лише перемога!

П'янич виводив команду на матч проти Фінляндії з капітанською пов'язкою / Фото: REUTERS

Матч Боснія – Україна пройде сьогодні на стадіоні "Біліно Поле" у Зениці, початок – о 21:45. Дивитися Боснія – Україна можна на нашому сайті, а також за допомогою сервісу OLL.TV.

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У попередньому турі Боснія програла вдома Фінляндії (1:3) і втратила шанси на вихід у плей-офф відбору на ЧС-2022.

Гравців команди розкритикували вболівальники, особливо дісталося найдорожчому футболісту в їхньому складі – півзахиснику Барселони Маралему П'яничу, який виступає на правах оренди за Бешикташ.

Міралем П'янич не зіграє проти України / Фото: Getty Images

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У матчі проти Фінляндії П'янич був замінений у другому таймі під свист трибун, а на матч проти України головний тренер боснійців Івайло Петєв навіть не включив його в заявку.

Нагадаємо, що через травми раніше Боснія втратила своїх зіркових гравців Едіна Джеко і Сеада Колашинаця.