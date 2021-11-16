Фінляндія – Франція: де дивитись головний для України матч ЧС-2022

Сьогодні українські вболівальники паралельно дивитимуться два матчі: Боснія – Україна та Фінляндія – Франція.
Чому? Щоб вийти у стиковий турнір ЧС-2022, українцям потрібно обіграти боснійців і чекати, що Франція не програє.
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Коли початок? Поєдинок на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Де дивитись? Матч Фінляндія – Франція у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2" .
Хто фаворит? Французи достроково пробилися на мундіаль, тож можуть розслабитися. Але в букмекерських конторах все одно вважають чинних чемпіонів світу явними фаворитами зустрічі. Котирування на перемогу Франції – 1.68, на нічию – 3.90, на перемогу Фінляндії – 5.40.
Імовірність перемоги Франції – 56%, нічиї – 25%, перемоги Фінляндії – 19%.
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