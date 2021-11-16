Можуть собі дозволити! Збірна Швейцарії відсвяткувала вихід на чемпіонат світу з алкоголем та танцями

Збірна Швейцарії у заключному матчі відбору на чемпіонат світу-2022 зустрічалася з командою Болгарії

Збірна Швейцарії їде на ЧС / Фото: UEFA.com

Зустріч Швейцарії та Болгарії проходила на стадіоні "Свісспорарена" та завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 4:0. Голи забивали Ноа Окафор, Рубен Варгас, Седрік Іттен та Ремо Фройлер.

Збірна Швейцарії здобула пряму путівку на чемпіонат світу до Катару. Святкування цього успіху розпочалося одразу після поєдинку у роздягальні, де були пиво, музика та шалена радість. Продовжилося воно вночі за столом із гучними танцями, співом та алкоголем.

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Зазначимо, що друге місце у групі посіла збірна Італії. Тепер чемпіонам Європи доведеться зіграти у стикових матчах.

Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці цих шляхів стануть учасниками чемпіонату світу.