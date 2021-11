Можуть собі дозволити! Збірна Швейцарії відсвяткувала вихід на чемпіонат світу з алкоголем та танцями

Зустріч Швейцарії та Болгарії проходила на стадіоні "Свісспорарена" та завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 4:0. Голи забивали Ноа Окафор, Рубен Варгас, Седрік Іттен та Ремо Фройлер.

Збірна Швейцарії здобула пряму путівку на чемпіонат світу до Катару. Святкування цього успіху розпочалося одразу після поєдинку у роздягальні, де були пиво, музика та шалена радість. Продовжилося воно вночі за столом із гучними танцями, співом та алкоголем.

Good morning, Switzerland! We had a little party last night #sweetcaroline#natimiteuch#lanatiavecvous#lanaticonvoipic.twitter.com/l3hVak9C0j