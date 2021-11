Могут себе позволить! Сборная Швейцарии отпраздновала выход на чемпионат мира с алкоголем и танцами

Встреча Швейцарии и Болгарии проходила на стадионе "Свисспорарена" и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Голы забивали Ноа Окафор, Рубен Варгас, Седрик Иттен и Ремо Фройлер.

Сборная Швейцарии завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катар. Празднование этого успеха началось сразу после поединка в раздевалке, где были пиво, музыка и безумная радость. Продолжилось оно ночью за столом с громкими танцами, пением и алкоголем.

Good morning, Switzerland! We had a little party last night #sweetcaroline#natimiteuch#lanatiavecvous#lanaticonvoipic.twitter.com/l3hVak9C0j