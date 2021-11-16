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Зальцбург --
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Мальме --
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Інтер --
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Манчестер Сіті --
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Шевченко побажав успіху Україні у вирішальному матчі відбору на ЧС-2022

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
16 листопада, 17:08
В закладинки
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Колишній тренер збірної України, а нині наставник італійського Дженоа Андрій Шевченко побажав успіху своїм колишнім підопічнім у вирішальному поєдинку у відборі на ЧС-2022
Україна починала відбір на ЧС-2022 під керівництвом Шеви
Україна починала відбір на ЧС-2022 під керівництвом Шеви / Фото: Getty Images

Сьогодні Україна зіграє проти Боснії та Герцеговини в останньому турі відбору на мундіаль. Боснія – Україна трансляція онлайн вже є на нашому сайті

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Напередодні зустрічі Андрій Шевченко на своїй сторінці у Twitter побажав удачі збірній України.

"Вперед до перемоги! Вболіваємо за Нашу Збірну!", – написав тренер.

Нагадаємо, відбір на ЧМ-2022 збірна України розпочинала під керівництвом Шевченка. Однак у трьох стартових турах наша команда жодного разу не виграла, звівши всі три зустрічі до нічиєї.

Влітку Шевченко залишив свою посаду, оскільки у нього завершився строк контракту з УАФ. Йому на зміну прийшов Олександр Петраков. Під його керівництвом Україна здобула одну перемогу та тричі зіграла внічию.

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У сьогоднішньому матчі проти Боснії Україну влаштує лише перемога, бажано з великим рахунком. Але навіть у цьому випадку доля путівки до плей-офф не в наших руках. Українцям доведеться озиратися на результат матчу Фінляндія – Франція.

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