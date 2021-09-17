Одне очко на трьох: українські клуби не поправили своє становище в рейтингу УЄФА

Українські клуби слабо зіграли в єврокубках на цьому тижні. На трьох наші команди зуміли заробити лише одне очко. Яка ситуація в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Українські клуби слабко стартували в єврокубках / Фото: REUTERS

Розжитися очками змогло тільки Динамо, яке зіграло внічию з Бенфікою, Шахтар і Зоря свої матчі програли.

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Динамо принесло в скарбничку України в таблиці коефіцієнтів УЄФА 0,2 бали, адже 1 очко за нічию було розділене на п'ятьох учасників, які стартували від України в цьому сезоні.

На цей момент українські клуби заробили в поточному сезоні вже 2.600 бала. Найдивніше, але це більше, ніж у наших прямі конкуренти за потрапляння в ТОП-10 рейтингу – Росії та Шотландії.