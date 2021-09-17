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Шахтар --
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Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
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25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
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Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Одне очко на трьох: українські клуби не поправили своє становище в рейтингу УЄФА

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
17 вересня, 08:53
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Українські клуби слабо зіграли в єврокубках на цьому тижні. На трьох наші команди зуміли заробити лише одне очко. Яка ситуація в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Українські клуби слабко стартували в єврокубках
Українські клуби слабко стартували в єврокубках / Фото: REUTERS

Розжитися очками змогло тільки Динамо, яке зіграло внічию з Бенфікою, Шахтар і Зоря свої матчі програли.

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Динамо принесло в скарбничку України в таблиці коефіцієнтів УЄФА 0,2 бали, адже 1 очко за нічию було розділене на п'ятьох учасників, які стартували від України в цьому сезоні.

На цей момент українські клуби заробили в поточному сезоні вже 2.600 бала. Найдивніше, але це більше, ніж у наших прямі конкуренти за потрапляння в ТОП-10 рейтингу – Росії та Шотландії.

М Країна 21/22 Рейтинг команди
1Англія3,85789 4987/7
2Іспанія4.00081,7137/7
3Італія3,42864,6167/7
4Німеччина3,64262,6417/7
5Франція3,41645,0816/6
6Португалія4,08344,5494/6
7Нідерланди4.80034 9005/5
8Австрія3,80032,2504/5
9Шотландія2.30031 3002/5
10Росія1,70030,8823/5
11Україна2,80030 4003/5
12Сербія4.00027,8752/4
13Бельгія3.20027.2004/5
14Швейцарія4.50026,4252/4
15Хорватія3,25024 4001/4
16Кіпр2,12524,3752/4
17Чехія2.90024,0003/5
18Туреччина3.30023,7003/5
19Греція3,25023,4502/4
20Норвегія3,37523,0001/4
21Швеція4,87522,6251/4
22Данія2,60021,9754/5
23Ізраїль4,25021,8752/4
24Болгарія2,87519,0002/4
25Румунія1.50016 4001/4
26Угорщина2,25015,8751/4
27Казахстан2,62515 5001/4
28Польща4,12515,3751/4
29Азербайджан2.37515 0001/4
30Словенія2,50014 5001/4
31Словаччина2,62514,1251/4
32Білорусь0,25012 5004
33Молдова4.00010.0001/4
34Литва1,75010.0004
35Боснія і Герцеговина1,6259,1254
36Люксембург1,2508,7504
37Латвія2,6258,6254
38Косово2.3338,1663
39Ірландія2,8758,1254
40Північна Ірландія1,6258,0834
41Албанія1,6258.0004
42Фінляндія2,7507,8751/4
43Вірменія1,6257,8751/4
44Фарерські острови1.5007,2503
45Мальта1,8757.0004
46Грузія1,2507.0004
47Північна Македонія0,6257.0004
48Ліхтенштейн0,0006.5001
49Естонія2.3335,7081/3
50Уельс1.5005.5004
51Гібралтар1,2505,4161/4
52Ісландія1.5005,3754
53Чорногорія0,7504,8754
54Андорра1.5004,6653
55Сан-Марино0,1661,3323

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О
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Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
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Чорноморець
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5
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