Одне очко на трьох: українські клуби не поправили своє становище в рейтингу УЄФА

Українські клуби слабко стартували в єврокубках / Фото: REUTERS
Розжитися очками змогло тільки Динамо, яке зіграло внічию з Бенфікою, Шахтар і Зоря свої матчі програли.
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Динамо принесло в скарбничку України в таблиці коефіцієнтів УЄФА 0,2 бали, адже 1 очко за нічию було розділене на п'ятьох учасників, які стартували від України в цьому сезоні.
На цей момент українські клуби заробили в поточному сезоні вже 2.600 бала. Найдивніше, але це більше, ніж у наших прямі конкуренти за потрапляння в ТОП-10 рейтингу – Росії та Шотландії.
|М
|Країна
|21/22
|Рейтинг
|команди
|1
|Англія
|3,857
|89 498
|7/7
|2
|Іспанія
|4.000
|81,713
|7/7
|3
|Італія
|3,428
|64,616
|7/7
|4
|Німеччина
|3,642
|62,641
|7/7
|5
|Франція
|3,416
|45,081
|6/6
|6
|Португалія
|4,083
|44,549
|4/6
|7
|Нідерланди
|4.800
|34 900
|5/5
|8
|Австрія
|3,800
|32,250
|4/5
|9
|Шотландія
|2.300
|31 300
|2/5
|10
|Росія
|1,700
|30,882
|3/5
|11
|Україна
|2,800
|30 400
|3/5
|12
|Сербія
|4.000
|27,875
|2/4
|13
|Бельгія
|3.200
|27.200
|4/5
|14
|Швейцарія
|4.500
|26,425
|2/4
|15
|Хорватія
|3,250
|24 400
|1/4
|16
|Кіпр
|2,125
|24,375
|2/4
|17
|Чехія
|2.900
|24,000
|3/5
|18
|Туреччина
|3.300
|23,700
|3/5
|19
|Греція
|3,250
|23,450
|2/4
|20
|Норвегія
|3,375
|23,000
|1/4
|21
|Швеція
|4,875
|22,625
|1/4
|22
|Данія
|2,600
|21,975
|4/5
|23
|Ізраїль
|4,250
|21,875
|2/4
|24
|Болгарія
|2,875
|19,000
|2/4
|25
|Румунія
|1.500
|16 400
|1/4
|26
|Угорщина
|2,250
|15,875
|1/4
|27
|Казахстан
|2,625
|15 500
|1/4
|28
|Польща
|4,125
|15,375
|1/4
|29
|Азербайджан
|2.375
|15 000
|1/4
|30
|Словенія
|2,500
|14 500
|1/4
|31
|Словаччина
|2,625
|14,125
|1/4
|32
|Білорусь
|0,250
|12 500
|4
|33
|Молдова
|4.000
|10.000
|1/4
|34
|Литва
|1,750
|10.000
|4
|35
|Боснія і Герцеговина
|1,625
|9,125
|4
|36
|Люксембург
|1,250
|8,750
|4
|37
|Латвія
|2,625
|8,625
|4
|38
|Косово
|2.333
|8,166
|3
|39
|Ірландія
|2,875
|8,125
|4
|40
|Північна Ірландія
|1,625
|8,083
|4
|41
|Албанія
|1,625
|8.000
|4
|42
|Фінляндія
|2,750
|7,875
|1/4
|43
|Вірменія
|1,625
|7,875
|1/4
|44
|Фарерські острови
|1.500
|7,250
|3
|45
|Мальта
|1,875
|7.000
|4
|46
|Грузія
|1,250
|7.000
|4
|47
|Північна Македонія
|0,625
|7.000
|4
|48
|Ліхтенштейн
|0,000
|6.500
|1
|49
|Естонія
|2.333
|5,708
|1/3
|50
|Уельс
|1.500
|5.500
|4
|51
|Гібралтар
|1,250
|5,416
|1/4
|52
|Ісландія
|1.500
|5,375
|4
|53
|Чорногорія
|0,750
|4,875
|4
|54
|Андорра
|1.500
|4,665
|3
|55
|Сан-Марино
|0,166
|1,332
|3