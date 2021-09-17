Одно очко на троих: украинские клубы не поправили свое положение в рейтинге УЕФА

Украинские клубы слабо сыграли в еврокубках на этой неделе. На троих наши команды сумели заработать всего одно очко. Какая ситуация в таблице коэффициентов УЕФА

Украинские клубы слабо стартовали в еврокубках / Фото: REUTERS

Разжиться очками смогло только Динамо, сыгравшее вничью с Бенфикой, Шахтер и Заря свои матчи проиграли.

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Динамо принесло в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА 0,2 балла, ведь 1 очко за ничью было разделено на пятерых участников, стартовавших от Украины в этом сезоне.

На данный момент украинские клубы заработали в текущем сезоне уже 2.600 балла. Удивительнее, но это больше, чем у наших прямые конкуренты за попадание в ТОП-10 рейтинга – России и Шотландии.