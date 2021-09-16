16 вересня 22:00
Буде-Глімт 3
Зоря 1
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Що розгляне РНБО? Що розгляне РНБО? 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Катастрофа в Норвегії! Зоря провалила старт в Лізі конференцій

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
16 вересня, 23:59
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зоря програла перший в історії матч для представників України в групі Ліги конференцій УЄФА. Доля зустрічі вирішилася на початку другого тайму
Зоря програла Буде-Глімт на старті Ліги конференцій
Зоря програла Буде-Глімт на старті Ліги конференцій / Фото: REUTERS

У першому таймі команди видали рівний футбол – однаково володіли м'ячем і завдали по шість ударів по воротах суперника. Єдина відмінність – норвежці двічі все-таки потрапили в створ, а наші тільки мазали. Ми проводили онлайн Буді-Глимт – Зоря .

Однак початок другого тайму обернувся для команди Віктора Скрипника катастрофою. Протягом двох хвилин луганчани пропустили два м'ячі!

Реклама

Зоря побігла відіграватися, але в підсумку привезла собі найдурніший гол. Захисники почали перетасовуватися з воротарем замість того, щоб вибити м'яч. Господарі поля перехопили пас і швидко довели рахунок до разгромного.

Лише на останніх хвилинах Артему Громову вдалося забити гол престижу і трохи підсолодити поразку – 1:3.

Поточний єврокубковий тиждень можна сміливо назвати провалом для України Тільки Динамо змогло розжитися очком в матчі проти Бенфіки. В середу Шахтар же сенсаційно програв Шерифу на виїзді в Лізі чемпіонів.

Реклама

Наступний матч Зоря проведе проти італійської Роми Жозе Моурінью. Поєдинок відбудеться 30 вересня.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
7
4:13
2
Показати бiльше
Пʼятниця, 17 вересня
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти