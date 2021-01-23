Потрібно лягати під ніж! Найдорожчий український легіонер грає з травмою

Найдорожчий український футболіст-легіонер Руслан Маліновський, якого оцінюють в 21 млн євро, грає з травмою. І це не дає півзахисникові італійської "Аталанти" показувати себе на всі сто.

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Про це заявив коментатор каналів "Футбол 1/2/3" Віктор Вацко в програмі Вмикай підігрів.

"Наскільки я знаю, досить тривалий час він грає з травмою. Травмою, що вимагає хірургічного втручання. Він грає тільки тому, що "Аталанта" просить, щоб він не лягав під ніж. Хоча в інтересах збірної було б, напевно, краще, щоб він зробив операцію ще наприкінці минулого року", – сказав Віктор Вацко

В такому разі Маліновський міг би відновитися і набрати форму до літнього Євро.

Руслан Маліновський. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

"Не дивлячись на травму, він може грати в футбол і грає. Але не на сто відсотків своїх можливостей. Сподіваюся, він витримає – і від цього виграють усі: клуб, футболіст і національна збірна", – додав Вацко

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Отже, судячи з усього, планується, що Маліновському зроблять операцію вже після закінчення Євро, який має відбутися з 11 червня по 11 липня.

Руслан Маліновський і його дружина Роксана / Фото: Instagram

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Відзначимо, що найскладнішою травмою в кар'єрі Руслана Маліновського був розрив хрестоподібної зв'язки коліна у 2016 році, через який він вибув з гри на 245 днів. Тоді багато хто вже встиг поставити хрест на перспективах гравця, проте він, навпаки, став зіркою чемпіонату Бельгії і незабаром перебрався до топ-клубу Серії А.

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