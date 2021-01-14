Ціни на Циганкова і Тете злетіли. Свіже подорожчання футболістів чемпіонату України

Сьогодні популярний сайт Transfermarkt, що відслідковує виступи і вартість футболістів по всьому світу, оновив дані по українському чемпіонату. Цікаво, що головні зірки вітчизняної Прем'єр-ліги суттєво додали в ціні. А в кінці грудня Прем'єр-ліга України опустилася в рейтингу найдорожчих чемпіонатів Європи.

Хто коштує більше всіх?

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Найвище оцінюваним футболістом ЧУ залишився динамівець Віктор Циганков. Причому, за останній час його вартість піднялася відразу на 5 млн євро! 23-річний гравець збірної України розділив пальму першості з іранцем Шахабом із "Олімпіка" в суперечці бомбардирів УПЛ за підсумками першого кола – 8 голів. Також Віктор восени забивав у ворота "Барселони" в Лізі чемпіонів, збірних Франції та Іспанії. Також на три "лимона" вище став котируватися бразилець Тете , котрий засмучував "Реал".

Віктор Циганков ("Динамо") – 24 млн Тете ("Шахтар") – 20 Додо ("Шахтар") – 18 Віталій Миколенко ("Динамо") – 15 Манор Соломон ("Шахтар") – 15

Дуель Віктора Циганкова і Марк-Андре тер Штегена / Фото: Reuters

У ТОП-10 увійшли вісім гравців "Шахтаря" і тільки двоє динамівців. Вище 10 мільйонів також оцінюють захисника "оранжево-чорних" Миколу Матвієнка (11).

Хто високо підріс?

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Незважаючи на стрімке подорожчання Циганкова, він не увійшов навіть до трійки найбільш прогресуючих в цьому компоненті. Всі три позиції посіли "гірники", що двома перемогами в Лізі чемпіонів змусили Європу сміятися над "Реалом". У процентному ж відношенні просто з небуття злетів молодий воротар Анатолій Трубін.

Соломон ("Шахтар") – +8 млн (зараз – 15) Додо ("Шахтар") – +8 млн (18) Трубін ("Шахтар") – +6,2 млн (7)

Фото: REUTERS/Juan Medina

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Найсильніше падіння сталося також із "гірником". Бразильський захисник Ісмаїлі, який тривалий час лікує травми, подешевшав з 12 мільйонів до 8.

А що там за кордоном?

Із українських футболістів, які виступають за кордоном, солідно оцінюють Руслана Малиновського з "Аталанти" (21 млн) та Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті" (20). Вище "десятки" коштує ще тільки форвард Роман Яремчук (11), який дуже хоче покинути бельгійський "Гент", але за нього просять занадто багато.

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Руслан Маліновський / Фото: "Аталанта" Instagram

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Дивіться, як Циганков забивав на "Камп Ноу" в ворота "Барселони":

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