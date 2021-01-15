Малиновський провів особливий матч за "Аталанту" в Кубку Італії

Українець вперше за чотири місяці зіграв "від дзвінка до дзвінка" 90 хвилин

На цьому тижні в багатьох європейських країнах проходять матчі національних кубків. Зіграла вчора ввечері і "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського. В 1/8 фіналу Кубка Італії підопічні Джана П'єро Гасперіні розібралися з командою з нижньої частини турнірної таблиці – "Кальярі".

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Наш співвітчизник нарешті вийшов в стартовому складі команди з Бергамо. Попередні чотири зустрічі він починав на лаві запасних. Наставник дозволив Руслану провести на полі весь матч, чого не траплялося з вересня минулого року. Тоді "Аталанта" розгромила "Лаціо" – 4:1.

Український хавбек не записав на свій рахунок ні голи, ні передачі, але господарі змогли перемогти 3:1 і вийти до чвертьфіналу. М'ячі в "Аталанти" забивали росіянин Олексій Міранчук, колумбієць Луїс Мюріель і хорват Бошко Шутало. На 63-й хвилині Малиновський небезпечно виконав штрафний, але воротар "Кальярі" витягнув м'яч з-під поперечини.

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У чемпіонаті Італії колектив з Бергамо займає п'яте місце, а наступний поєдинок зіграє в неділю проти "Дженоа".

Днями Малиновський виходом з лави допоміг "Аталанті" виграти.

Дивіться, як Руслан забивав в Італії в ворота "Фіорентини":

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