Справжній патріот Росії: мільярдер Роман Абрамович отримав португальське громадянство

Російський олігарх та власник Челсі Роман Абрамович став громадянином Португалії. Процедура зміни громадянства розпочалася ще у 2020 році та завершилася у квітні 2021-го

Роман Абрамович став португальцем / Фото: REUTERS

Абрамович отримав португальський паспорт згідно із законом про громадянство як нащадок громади сефардських євреїв, які жили на Піренейському півострові.

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Про це повідомляє португальське видання Publico.

Проблеми з документами у Абрамовича розпочалися у 2018 році, коли він не зміг продовжити британську візу. З того часу він не з'являвся на Туманному Альбіоні.

Роман Абрамович. Фото: Reuters

Втім, того ж року він подавав заявку на посвідку на проживання у Швейцарії, але отримав відмову, зате з легкістю став громадянином Ізраїлю.

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У Мережі до зміни громадянства Абрамовичем поставилися з критикою. Що пишуть користувачі в коментарях:

Колишній депутат Держдуми, колишній губернатор Чукотського автономного округу, кавалер двох російських орденів набуває громадянства в країні НАТО? Не вірю, це, напевно, якась помилка та підступи Держдепу

В будь-якому випадку у всьому винен Байден або загниваюча Європа

А іноземний агент при цьому – ти

Забашляв бабло та намалювали предків 6-вікової давності

Все як у справжніх патріотів Росії. Подвійне-потрійне громадянство. Сім'ї на бездуховному Заході, страждають там від відсутності скреп

А чого у Великій державі не живе, не патріот чи що?

На що тільки не підуть російські олігархи, щоб сховати накрадені гроші з Росії

На португальському його величатимуть Романуш Абрамовеш

Раніше ми писали, що Абрамович дає 170 млн євро за блондина, який навіть не грав на Євро. Після перемоги у Лізі чемпіонів Челсі хоче зміцнити атаку норвежцем Голандом із дортмундської Боруссії, але німці розлучатися зі своїм бомбардиром не поспішають.