Справжній патріот Росії: мільярдер Роман Абрамович отримав португальське громадянство

Абрамович отримав португальський паспорт згідно із законом про громадянство як нащадок громади сефардських євреїв, які жили на Піренейському півострові.
Читайте також: Як же він постарів! Абрамович шокував сивиною на фіналі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє португальське видання Publico.
Далі по темі
Проблеми з документами у Абрамовича розпочалися у 2018 році, коли він не зміг продовжити британську візу. З того часу він не з'являвся на Туманному Альбіоні.
Втім, того ж року він подавав заявку на посвідку на проживання у Швейцарії, але отримав відмову, зате з легкістю став громадянином Ізраїлю.
Читайте також: Не гроші та не сім'я: Шевченко назвав справжню причину переїзду до Абрамовича
У Мережі до зміни громадянства Абрамовичем поставилися з критикою. Що пишуть користувачі в коментарях:
- Колишній депутат Держдуми, колишній губернатор Чукотського автономного округу, кавалер двох російських орденів набуває громадянства в країні НАТО? Не вірю, це, напевно, якась помилка та підступи Держдепу
- В будь-якому випадку у всьому винен Байден або загниваюча Європа
- А іноземний агент при цьому – ти
- Забашляв бабло та намалювали предків 6-вікової давності
- Все як у справжніх патріотів Росії. Подвійне-потрійне громадянство. Сім'ї на бездуховному Заході, страждають там від відсутності скреп
- А чого у Великій державі не живе, не патріот чи що?
- На що тільки не підуть російські олігархи, щоб сховати накрадені гроші з Росії
- На португальському його величатимуть Романуш Абрамовеш
Раніше ми писали, що Абрамович дає 170 млн євро за блондина, який навіть не грав на Євро. Після перемоги у Лізі чемпіонів Челсі хоче зміцнити атаку норвежцем Голандом із дортмундської Боруссії, але німці розлучатися зі своїм бомбардиром не поспішають.