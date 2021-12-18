Настоящий патриот России: миллиардер Роман Абрамович получил португальское гражданство

Абрамович получил португальский паспорт по закону о гражданстве как потомок общины сефардских евреев, живших на Пиренейском полуострове.
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Об этом сообщает португальское издание Publico.
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Проблемы с документами у Абрамовича начались в 2018 году, когда он не смог продлить британскую визу. С тех пор он не появлялся на Туманном Альбионе.
Впрочем, в том же году он подавал заявку на вид на жительство в Швейцарии, но получил отказ, зато с легкостью стал гражданином Израиля.
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В Сети к смене гражданства Абрамовича отнеслись с критикой. Что пишут пользователи в комментариях:
- Бывший депутат Госдумы, бывший губернатор Чукотского автономного округа, кавалер двух российских орденов получает гражданство в стране НАТО? Не верю, это, наверное, какая-то ошибка и происки Госдепа
- По любому во всем виноват Байден или загнивающая Европа
- А иностранный агент при этом – ты
- Забашлил бабло и нарисовали предков 6-вековой давности
- Все как у настоящих патриотов России. Двойное-тройное гражданство. Семьи на бездуховном Западе, страдают там от отсутствия скреп
- А че в Великой державе не живет, не патриот что ли?
- На что только не пойдут российские олигархи, чтобы спрятать наворованные деньги из России
- На португальском его будут величать Романуш Абрамовеш
Ранее мы писали, что Абрамович дает 170 млн евро за блондина, который даже не играл на Евро. После победы в Лиге чемпионов Челси хочет укрепить атаку норвежцем Холандом из дортмундской Боруссии, но немцы разлучаться со своим бомбардиром не спешат.