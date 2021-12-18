Настоящий патриот России: миллиардер Роман Абрамович получил португальское гражданство

Российский олигарх и владелец Челси Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Процедура смены гражданства началась еще в 2020 году и завершилась в апреле 2021-го

Роман Абрамович стал португальцем / Фото: REUTERS

Абрамович получил португальский паспорт по закону о гражданстве как потомок общины сефардских евреев, живших на Пиренейском полуострове.

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Об этом сообщает португальское издание Publico.

Проблемы с документами у Абрамовича начались в 2018 году, когда он не смог продлить британскую визу. С тех пор он не появлялся на Туманном Альбионе.

Роман Абрамович. Фото: Reuters

Впрочем, в том же году он подавал заявку на вид на жительство в Швейцарии, но получил отказ, зато с легкостью стал гражданином Израиля.

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В Сети к смене гражданства Абрамовича отнеслись с критикой. Что пишут пользователи в комментариях:

Бывший депутат Госдумы, бывший губернатор Чукотского автономного округа, кавалер двух российских орденов получает гражданство в стране НАТО? Не верю, это, наверное, какая-то ошибка и происки Госдепа

По любому во всем виноват Байден или загнивающая Европа

А иностранный агент при этом – ты

Забашлил бабло и нарисовали предков 6-вековой давности

Все как у настоящих патриотов России. Двойное-тройное гражданство. Семьи на бездуховном Западе, страдают там от отсутствия скреп

А че в Великой державе не живет, не патриот что ли?

На что только не пойдут российские олигархи, чтобы спрятать наворованные деньги из России

На португальском его будут величать Романуш Абрамовеш

Ранее мы писали, что Абрамович дает 170 млн евро за блондина, который даже не играл на Евро. После победы в Лиге чемпионов Челси хочет укрепить атаку норвежцем Холандом из дортмундской Боруссии, но немцы разлучаться со своим бомбардиром не спешат.