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Настоящий патриот России: миллиардер Роман Абрамович получил португальское гражданство

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
18 декабря, 17:43
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Российский олигарх и владелец Челси Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Процедура смены гражданства началась еще в 2020 году и завершилась в апреле 2021-го
Роман Абрамович стал португальцем
Роман Абрамович стал португальцем / Фото: REUTERS

Абрамович получил португальский паспорт по закону о гражданстве как потомок общины сефардских евреев, живших на Пиренейском полуострове.

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Об этом сообщает португальское издание Publico.

Проблемы с документами у Абрамовича начались в 2018 году, когда он не смог продлить британскую визу. С тех пор он не появлялся на Туманном Альбионе.

Роман Абрамович. Фото: Reuters

Впрочем, в том же году он подавал заявку на вид на жительство в Швейцарии, но получил отказ, зато с легкостью стал гражданином Израиля.

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В Сети к смене гражданства Абрамовича отнеслись с критикой. Что пишут пользователи в комментариях:

  • Бывший депутат Госдумы, бывший губернатор Чукотского автономного округа, кавалер двух российских орденов получает гражданство в стране НАТО? Не верю, это, наверное, какая-то ошибка и происки Госдепа
  • По любому во всем виноват Байден или загнивающая Европа
  • А иностранный агент при этом – ты
  • Забашлил бабло и нарисовали предков 6-вековой давности
  • Все как у настоящих патриотов России. Двойное-тройное гражданство. Семьи на бездуховном Западе, страдают там от отсутствия скреп
  • А че в Великой державе не живет, не патриот что ли?
  • На что только не пойдут российские олигархи, чтобы спрятать наворованные деньги из России
  • На португальском его будут величать Романуш Абрамовеш

Ранее мы писали, что Абрамович дает 170 млн евро за блондина, который даже не играл на Евро. После победы в Лиге чемпионов Челси хочет укрепить атаку норвежцем Холандом из дортмундской Боруссии, но немцы разлучаться со своим бомбардиром не спешат.

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