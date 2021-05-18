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Не деньги и не семья: Шевченко назвал настоящую причину переезда к Абрамовичу

Александр Трикиша Александр Трикиша
18 мая, 19:45
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Украинский нападающий в своей автобиографии признался, что решился на переход в Челси, потому что хотел что-то поменять в жизни. В Милане пытались отговорить украинца
Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко
Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко / Фото: Getty Images

Андрей Шевченко перешел в Челси не из-за денег или по решению его супруги, как об этом судачат СМИ. О настоящих причинах покинуть Милан украинский форвард рассказал в своей автобиографической книге "Тихая сила. Моя жизнь. Мой футбол".

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Шевченко познакомился с Романом Абрамовичем в одном из ресторанов Милана, а через год он сам сделал предложение: "Я хочу, чтобы ты играл за Челси. Веду переговоры с Миланом. Мы пригласили Жозе Моуринью. Что думаешь?"

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Андрей ответил, что решать будет клуб, но Милан быстро отверг предложение в 50 миллионов. Берлускони принял решение мгновенно: "Даже не обсуждай ничего".

А вот в 2006 году Шева уже сам задумался о смене клуба. "Я поймал себя на мысли – если хочу попробовать что-то новое, самое время", – вспоминает он.

В Милане пытались отговорить украинца и предложили такой же контракт, как ему давали в Лондоне, но решение уже было принято.

"Я перешел в Челси не из-за денег. Я отдал Милану всего себя. Это было мое решение, не семьи. Необходимый шаг в карьере, пришло время что-то менять", – пишет Шевченко, которого цитирует tribuna.com.

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