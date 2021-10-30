На кошти вболівальників: біля стадіону Атлетіко встановили пам'ятник легендарному тренеру

29 жовтня біля домашнього стадіону Атлетіко "Ванда Метрополітано" було відкрито статую на честь однієї з головних легенд клубу — футболіста та тренера Луїса Арагонеса

Луїс Арагонес / Фото: UEFA.com

Кошти на виготовлення та встановлення монумента збирали вболівальники мадридського клубу. На церемонії відкриття статуї були присутні члени нинішнього та минулих складів Атлетіко, головний тренер команди Дієго Сімеоне, президент клубу Енріке Сересо та члени родини Арагонеса.

Hoy hemos vivido un momento muy emotivo en el Wanda @Metropolitano: se inauguró la estatua de nuestra gran leyenda Luis Aragonés.



https://t.co/Wz7Ve420WCpic.twitter.com/60dN4jF2au — Atlético de Madrid (@Atleti) October 29, 2021

Раніше ми писали, що пішов із життя колишній головний тренер Рейнджерс, Евертона та збірної Шотландії Уолтер Сміт.

Реклама

Арагонес виступав за Атлетіко з 1964 по 1974 роки, забивши 172 голи у 265 матчах за клуб.

El @Atleti homenajea a Luis Aragonés con una estatua a las puertas del Wanda Metropolitano



Con @Koke6, @Simeone, @torres, @Guaje7Villa, Gabi, Ufarte, Luis Aragonés Jr



Pero sobre todo con la afición



@JaviGomezCh



#PartidazoCOPEpic.twitter.com/hkL8r9meR7 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 29, 2021

Як тренер приводив "матрацників" до чемпіонства, трьох перемог у Кубку Іспанії, до перемоги в Суперкубку Іспанії та виграшу Міжконтинентального кубка. Також тренував збірну Іспанії, яку спричинив перемогу на Євро-2008.

Помер від лейкемії у віці 75 років у 2014 році.