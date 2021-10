Помер легендарний тренер Рейнджерс Сміт: він приніс клубу 21 трофей

Сміт, член Залу слави шотландського футболу, завоював з Рейнджерс 21 трофей і є другим найуспішнішим тренером в історії клубу з Глазго після Білла Струта. Сміт 10 разів приводив команду до чемпіонства у Шотландії, а в сезоні-2007/08 вивів команду у фінал Кубка УЄФА.

Досить успішно тренував збірну Шотландії з 2004 до 2007 року: під його керівництвом рейтинг команди зріс на сімдесят місць.

It is with profound sadness that we announce the passing of our former manager, chairman and club legend, Walter Smith.https://t.co/5VJn3JeqbVpic.twitter.com/E2GMYjr8fN