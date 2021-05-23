Дитина загинула під час святкування чемпіонства Атлетіко в Мадриді

Після перемоги команди Дієго Сімеоне в Прімері її вболівальники з'їхалися в центр столиці Іспанії і гучно відзначали титул, але для 14-річного фаната все закінчилося смертю на парковці

Фанати Атлетіко святкували в Мадриді / Фото: Reuters

Святкування 11-го чемпіонства Атлетіко в Мадриді завершилося трагедією. 14-річний уболівальник іспанського клубу, який вчора виграв титул Ла Ліги, помер на парковці.

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Інцидент стався в суботу пізно ввечері в центрі Мадрида на площі Санта-Ани. Підліток їхав у фургоні, але необачно висунувся з вікна і на в'їзді в паркінг вдарився головою об стіну – повідомляє Reuters з посиланням на El Pais.



Фото Reuters

Медики, що прибули на місце події, намагалися реанімувати тінейджера, який переніс зупинку серця, але не зуміли врятувати дитину. При цьому, за даними джерела, до інциденту з салону висовувалися ще кілька молодих людей, а до в'їзду до паркінгу водій фургону збив ряд огорож.

Офіційний Twitter Атлетіко також підтвердив смерть хлопця і висловив співчуття його родині.

Атлетіко став чемпіоном Іспанії в 11-й раз в історії. Востаннє "матрацники" брали титул у 2014 році. А ось мадридський Реал, який став другим в чемпіонаті, завершив сезон без трофеїв. І це може стати причиною відставки французького тренера Зінедіна Зідана. А раніше ми писали, що Реал з березня домовлявся з італійцем.

Як в Мадриді відзначали чемпіонство