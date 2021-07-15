Грізманн залишає Мессі: грандіозний обмін Барселони і Атлетіко

Барселона віддає Атлетіко Грізманна, а натомість отримає Сауля Ньїгеса з доплатою. Правда, мегаугоду іспанських клубів ще може зіпсувати Ла Ліга

/ Фото: Reuters

Барселона і Атлетіко домовилися про гучний обмін форварда Антуана Грізманна на півзахисника Сауля Ньїгеса.

Обидва гравці дали згоду на угоду, повідомляє в Twitter інсайдер Фабріціо Романо.

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Відзначимо, що Transfermarkt оцінює 30-річного форварда Барселони Грізманна в 60 млн євро, а 26-річного півзахисника Атлетіко Ньїгеса – в 40 млн євро. Тому Барса хоче, щоб мадридці їй ще трохи доплатили, подейкують про 15 млн євро.

/ Фото: Reuters

Правда, перешкодити здійсненню угоди може Ла Ліга – організація, що займається проведенням чемпіонату Іспанії. За правилами іспанського трансферного ринку, зареєструвати такий перехід можна тільки як два окремих трансфери, а не як одну операцію з обміну.

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Ла Ліга перевірить, яку ціну виставлять клуби за своїх гравців, щоб не допустити потенційної маніпуляції вартістю, повідомляє Marca.

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