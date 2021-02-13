"Проти ночі": Даша Савіна поділилася ледь не забутою красою

Кохана захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря Даша Савіна поділилася зворушливими знімками до Дня святого Валентина. Тільки ось в обіймах красуні виявився не футболіст.

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Ласка моделі-журналістки Даші Савіної дісталася білогривій конячці.

"Проти ночі вирішила переглянути фотоплівку і натрапила на ці знімки. Як я могла не поділитися такою красою з вами? Запрацювалася, либонь, та й, узагалі, забула... А про таке забувати не можна", – написала у себе в Instagram Даша Савіна

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Відзначимо, що буквально тиждень тому Валерій Бондар зробив Даші Савіній пропозицію. "I said YES", – розповіла Даша. "Найголовніше "ТАК" у моєму житті. Я кохаю тебе", – відреагував Валерій.

Заручини відбулися в столиці біля пам'ятника засновникам Києва. Судячи з фотографій, туди закохані прилетіли на вертольоті. На них чекала жива музика, салют і вогняне "Виходь за мене"!

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