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"Проти ночі": Даша Савіна поділилася ледь не забутою красою

13 лютого, 23:26

Олег Люлька Олег Люлька

Наречена захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря подарувала частинку своєї ласки білогривій конячці

Кохана захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря Даша Савіна поділилася зворушливими знімками до Дня святого Валентина. Тільки ось в обіймах красуні виявився не футболіст.

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Ласка моделі-журналістки Даші Савіної дісталася білогривій конячці.

"Проти ночі вирішила переглянути фотоплівку і натрапила на ці знімки. Як я могла не поділитися такою красою з вами? Запрацювалася, либонь, та й, узагалі, забула... А про таке забувати не можна", – написала у себе в Instagram Даша Савіна

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Відзначимо, що буквально тиждень тому Валерій Бондар зробив Даші Савіній пропозицію. "I said YES", – розповіла Даша. "Найголовніше "ТАК" у моєму житті. Я кохаю тебе", – відреагував Валерій.

Заручини відбулися в столиці біля пам'ятника засновникам Києва. Судячи з фотографій, туди закохані прилетіли на вертольоті. На них чекала жива музика, салют і вогняне "Виходь за мене"!

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WAGs Даша Савіна

Джерело: Сегодня|Спорт

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