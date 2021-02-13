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"У мене все ріденьке і малогабаритне": Влада Седан про те, чому її не буде в Playboy

13 лютого, 09:22

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Також дівчина вважає, що журнали вже не в тренді

Відома українська журналістка і дружина футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Влада Щеглова (Седан) зізналася, що їй ніколи не надходили пропозиції знятися для журналу Playboy, але навіть якщо б і з'явилася така пропозиція, довелося б просити дозволу у чоловіка.

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"Зйомка для Playboy буває різною: можна в купальнику, а можна без нижньої білизни. Я не цікава таким журналам, як Playboy, у мене все ріденьке і малогабаритне. Я не входжу в коло інтересів цих журналів".

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Дівчина зізналася, що Зінченко, найімовірніше, заборонив би їй зніматися. Та й навіщо їй це? Влада впевнена, що зараз ніхто вже не читає подібні журнали. "У мене є молодший брат, я знаю, що ці журнали зараз не в тренді", – уклала Седан в програмі Вацко Live.

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дівчина WAGs Playboy Влада Седан

Джерело: Сегодня|Спорт

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