"У мене все ріденьке і малогабаритне": Влада Седан про те, чому її не буде в Playboy

Відома українська журналістка і дружина футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Влада Щеглова (Седан) зізналася, що їй ніколи не надходили пропозиції знятися для журналу Playboy, але навіть якщо б і з'явилася така пропозиція, довелося б просити дозволу у чоловіка.
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"Зйомка для Playboy буває різною: можна в купальнику, а можна без нижньої білизни. Я не цікава таким журналам, як Playboy, у мене все ріденьке і малогабаритне. Я не входжу в коло інтересів цих журналів".
Дівчина зізналася, що Зінченко, найімовірніше, заборонив би їй зніматися. Та й навіщо їй це? Влада впевнена, що зараз ніхто вже не читає подібні журнали. "У мене є молодший брат, я знаю, що ці журнали зараз не в тренді", – уклала Седан в програмі Вацко Live.
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