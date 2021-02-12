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Зінченко й Гвардіола тролять один одного: Влада Седан розкрила секрет

12 лютого, 17:55

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український футболіст добре себе почуває в зірковому колективі "МанСіті"

В останні тижні Олександр Зінченко став основним гравцем "Манчестер Сіті" і бере участь у всіх успіхах команди. При цьому у 24-річного українця, який діє на лівому фланзі захисту, складаються стосунки з головним тренером "містян" Хосепом Гвардіолою. Дружина нашого збірника Влада Седан розповіла деякі деталі їхнього спілкування.

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Дружина футболіста і журналістка дала інтерв'ю YouTube-каналі Вацко Live, де поділилася історією:

"Нещодавно фідбек був від Гвардіоли. У нього було день народження – 50 років. Саша підійшов його привітати. Зіна – це Зіна. Спочатку компліменти, найкращі побажання, але повинна ж бути ложка дьогтю в бочці з медом. Зіна йому в кінці каже, мовляв, 50 – це вже старість. Травить у своєму стилі. А Пеп на нього подивився і каже: "Алекс, головне, щоб я твоїй дружині подобався, і все буде добре". Якось так... "

Нещодавно Зінченко біля смітника обстріляв дружину сніжками.

Сайт Transfermarkt оцінює Олександра в 20 мільйонів євро, а його контракт в Англії діє до літа 2024 року.

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Дивіться, як "МанСіті" обігравав "Олімпіакос" у Лізі чемпіонів:

Раніше Зінченко з ризиком для життя запустив салют у себе під будинком.

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