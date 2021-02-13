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"На ночь глядя": Даша Савина поделилась едва не забытой красотой

13 февраля, 23:26

Олег Люлька Олег Люлька

Невеста защитника "Шахтера" Валерия Бондаря подарила частицу своей ласки белогривой лошадке

Возлюбленная защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина поделилась трогательными снимками аккурат ко Дню святого Валентина. Только вот в объятиях красотки оказался не футболист.

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Ласка модели-журналистки Даши Савиной досталась белогривой лошадке.

"На ночь глядя решила пересмотреть фотопленку и наткнулась на эти снимки. Как я могла не поделиться такой красотой с вами? Заработалась, наверное, да, и вообще, забыла... А о таком забывать нельзя", – написала у себя в Instagram Даша Савина

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Отметим, что буквально неделю назад Валерий Бондарь сделал Даше Савиной предложение. "I said YES", – рассказала Даша. "Самое главное "ДА" в моей жизни. Я люблю тебя", – отреагировал Валерий.

Помолвка прошла в столице возле памятника основателям Киева. Судя по фотографиям, туда влюбленные прилетели на вертолете. Их поджидала живая музыка, салют и огненное "Выходи за меня"!

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WAGs Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

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