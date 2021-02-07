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Вертолет, основатели Киева и живая музыка: игрок "Шахтера" сделал огненное предложение своей девушке

7 февраля, 11:00

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Даша Савина согласилась выйти замуж за Валерия Бондаря

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь сделал предложение своей девушке Даше Савиной. Об это пара сообщила в соцсетях.

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"I said YES" (Я сказала ДА), – написала в Instagram Даша. "Самое главное "ДА" в моей жизни. Я люблю тебя", – это уже пишет Валерий.

Помолвка прошла в Киеве возле памятника основателям Киева. Судя по фотографиям, туда влюбленные прилетели на вертолете. Их поджидала живая музыка, салют и огненное "Выходи за меня"!

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Напомним, Даша Савина долгое время встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой. Однако в начале прошлого лета стало известно, что Супряга и Савина расстались. "Просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться", – отметила модель-журналистка.

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Позже Савина закрутила роман с Валерием Бондаремем, с которым, по ее словам, она – как за каменной стеной.

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