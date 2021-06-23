Мессі і Роналду в одній команді! Барселона готова боротися за Кріштіану

Каталонський клуб готовий запропонувати Ювентусу за португальського нападаючого двох футболістів, щоб здійснити мрію президента Барселони

Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Каталонська Барселона виявляє цікавість до нападаючого Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду. І навіть намітила гравців, яких може запропонувати Ювентусу за легендарного форварда. Раніше Роналду став найкращим бомбардиром ЧС і Євро разом узятих.

За даними AS, в трансфері португальця особисто зацікавлений президент каталонського клубу Жоан Лапорта. Він давно мріє зібрати Ліонеля Мессі і Роналду в одній команді – Барселоні. Лапорта хоче увійти в історію футболу, як людина, яка об'єднала в одній команді двох найвеличныших гравців останніх 15 років.

Кріштіану Роналду зробив дубль у матчі з Угорщиною / Фото: Getty Images

У Роналду залишився ще рік до закінчення терміну контракту з туринським Ювентусом, за який він виступає з 2018 року, перейшовши в італійський клуб з мадридського Реала за 117 млн євро. 36-річний нападаючий став кращим бомбардиром Серії А в сезоні-2020/2021, забивши 29 голів.

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За інформацією іспанського видання, Барселона готова запропонувати Ювентусу за Кріштіану двох футболістів – когось із трійці Антуан Грізманн, Серхі Роберто і Філіп Коутіньйо.

Раніше Роналду продемонстрував феноменальну швидкість на Євро у 36 років.

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