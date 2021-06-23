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Мессі і Роналду в одній команді! Барселона готова боротися за Кріштіану

Олена Павлова Олена Павлова
23 червня, 08:48
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Каталонський клуб готовий запропонувати Ювентусу за португальського нападаючого двох футболістів, щоб здійснити мрію президента Барселони
Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду
Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Каталонська Барселона виявляє цікавість до нападаючого Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду. І навіть намітила гравців, яких може запропонувати Ювентусу за легендарного форварда. Раніше Роналду став найкращим бомбардиром ЧС і Євро разом узятих.

За даними AS, в трансфері португальця особисто зацікавлений президент каталонського клубу Жоан Лапорта. Він давно мріє зібрати Ліонеля Мессі і Роналду в одній команді – Барселоні. Лапорта хоче увійти в історію футболу, як людина, яка об'єднала в одній команді двох найвеличныших гравців останніх 15 років.

Кріштіану Роналду зробив дубль у матчі з Угорщиною
Кріштіану Роналду зробив дубль у матчі з Угорщиною / Фото: Getty Images

У Роналду залишився ще рік до закінчення терміну контракту з туринським Ювентусом, за який він виступає з 2018 року, перейшовши в італійський клуб з мадридського Реала за 117 млн євро. 36-річний нападаючий став кращим бомбардиром Серії А в сезоні-2020/2021, забивши 29 голів.

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За інформацією іспанського видання, Барселона готова запропонувати Ювентусу за Кріштіану двох футболістів – когось із трійці Антуан Грізманн, Серхі Роберто і Філіп Коутіньйо.

Раніше Роналду продемонстрував феноменальну швидкість на Євро у 36 років.

Насолоджуйтесь майстерністю Кріштіану Роналду

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9
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4:5
4
4
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0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
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1
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