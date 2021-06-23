Месси и Роналду в одной команде! Барселона готова бороться за Криштиану

Каталонский клуб готов предложить Ювентусу за португальского нападающего двоих футболистов, чтобы исполнить мечту президента Барселоны

Лионель Месси и Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Каталонская Барселона проявляет интерес к нападающему Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду. И даже наметила игроков, которых может предложить Ювентусу за легендарного форварда. Ранее Роналду стал лучшим бомбардиром ЧМ и Евро вместе взятых.

По данным AS, в трансфере португальца лично заинтересован президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Он давно мечтает собрать Лионеля Месси и Роналду в одной команде – Барселоне. Лапорта хочет войти в историю футбола, как человек, который объединил в одной команде двух величайших игроков последних 15 лет.

Криштиану Роналду сделал дубль в матче с Венгрией / Фото: Getty Images

У Роналду остался еще год до истечения срока контракта с туринским Ювентусом, за который он выступает с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского Реала за 117 млн евро. 36-летний нападающий стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.

Читайте также: Роналду и кола: фанат показал огненное продолжение

По информации испанского издания, Барселона готова предложить Ювентусу за Криштиану двоих футболистов – кого-то из троицы Антуан Гризманн, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо.

Ранее Роналду продемонстрировал феноменальную скорость на Евро в 36 лет.

Наслаждайтесь мастерством Криштиану Роналду