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Месси и Роналду в одной команде! Барселона готова бороться за Криштиану

Елена Павлова Елена Павлова
23 июня, 08:48
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Каталонский клуб готов предложить Ювентусу за португальского нападающего двоих футболистов, чтобы исполнить мечту президента Барселоны
Лионель Месси и Криштиану Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Каталонская Барселона проявляет интерес к нападающему Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду. И даже наметила игроков, которых может предложить Ювентусу за легендарного форварда. Ранее Роналду стал лучшим бомбардиром ЧМ и Евро вместе взятых.

По данным AS, в трансфере португальца лично заинтересован президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Он давно мечтает собрать Лионеля Месси и Роналду в одной команде – Барселоне. Лапорта хочет войти в историю футбола, как человек, который объединил в одной команде двух величайших игроков последних 15 лет.

Криштиану Роналду сделал дубль в матче с Венгрией
Криштиану Роналду сделал дубль в матче с Венгрией / Фото: Getty Images

У Роналду остался еще год до истечения срока контракта с туринским Ювентусом, за который он выступает с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского Реала за 117 млн евро. 36-летний нападающий стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.

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По информации испанского издания, Барселона готова предложить Ювентусу за Криштиану двоих футболистов – кого-то из троицы Антуан Гризманн, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо.

Ранее Роналду продемонстрировал феноменальную скорость на Евро в 36 лет.

Наслаждайтесь мастерством Криштиану Роналду

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3
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4
3
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4
4
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3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
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4
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1
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Г
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Франция
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