Роналду и кола: фанат показал огненное продолжение

Болельщик придумал смешное продолжение инцидента с Криштиану Роналду и колой на Евро-2020. Фанат снял ролик, якобы португалец передает бутылки ему в руки

Выходку Криштиану Роналду превратили в шутку / Фото: Reuters

Все видели выходку португальца Криштиану Роналду с бутылками колы, а сейчас в Сети появилось продолжение ситуации по версии одного из фанатов. В коротком ролике болельщик представил свою версию, что же произошло на самом деле.

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Болельщик-юморист "шепнул" Роналду, чтобы он передал бутылки ему, а затем забрал колу за телевизором и с довольным лицом убежал из кадра. Кстати, сегодня на нашем сайте пройдет онлайн Португалия – Германия.

Также мы писали, что Ярмоленко демонстративно пошел вразрез с Роналду: смотрите, что украинец сделал с колой. Если знаменитый португалец убрал напитки спонсоров куда подальше, то лидер украинской сборной после победы над Северной Македонией поступил с точностью до наоборот.

А еще примеру Криштиану последовал итальянец Мануэль Локателли, который также отодвинул от себя бутылки с колой. А лидер сборной Франции Поль Погба убрал со стола пиво. Погба – мусульманин. А эта религия запрещает употреблять алкоголь.