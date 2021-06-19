19 июня 16:00 Видео
Венгрия 1
Франция 1
19 июня 45+1’
Португалия 1
Германия 2
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
branding
СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Роналду и кола: фанат показал огненное продолжение

Александр Трикиша Александр Трикиша
19 июня, 18:54
Копировать ссылку
Болельщик придумал смешное продолжение инцидента с Криштиану Роналду и колой на Евро-2020. Фанат снял ролик, якобы португалец передает бутылки ему в руки
Выходку Криштиану Роналду превратили в шутку
Выходку Криштиану Роналду превратили в шутку / Фото: Reuters

Все видели выходку португальца Криштиану Роналду с бутылками колы, а сейчас в Сети появилось продолжение ситуации по версии одного из фанатов. В коротком ролике болельщик представил свою версию, что же произошло на самом деле.

Читайте также: Роналду в Instagram достиг рубежа в 300 миллионов подписчиков. Кто идет за ним

Болельщик-юморист "шепнул" Роналду, чтобы он передал бутылки ему, а затем забрал колу за телевизором и с довольным лицом убежал из кадра. Кстати, сегодня на нашем сайте пройдет онлайн Португалия – Германия.

Также мы писали, что Ярмоленко демонстративно пошел вразрез с Роналду: смотрите, что украинец сделал с колой. Если знаменитый португалец убрал напитки спонсоров куда подальше, то лидер украинской сборной после победы над Северной Македонией поступил с точностью до наоборот.

А еще примеру Криштиану последовал итальянец Мануэль Локателли, который также отодвинул от себя бутылки с колой. А лидер сборной Франции Поль Погба убрал со стола пиво. Погба – мусульманин. А эта религия запрещает употреблять алкоголь.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Энерджайзер дня!
Hell

Александр
Зинченко

Украина
Мимишное фото!
Зарядись на Евро!
Hell
Опрос
Фанаты!
Hell

Сборная
Нидерландов

Фанаты Нидерландов
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Португалия
1
3:0
3
3
Венгрия
2
1:4
1
4
Германия
1
0:1
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
1:1
Видео О матче
1:2 (45+1’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять