Майстерність не проп'єш. Неймар поставив на місце заздрісних критиків

Бразильський форвард ПСЖ Неймар неодноразово потрапляв під стріли критиків. Багато експертів вважають, що 29-нападник, якому пророкували славу Пеле, не зміг реалізувати свій талант повністю. Виною всьому пристрасть бразильця до веселого способу життя.
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"Це неповага, коли люди кажуть: "Ох, Неймар такий, Неймар сякий"
Я знаю, як слідкувати за своєю формою. У мене є тренер з фізпідготовки, який проводить зі мною майже 24 години на добу. Для чого це?
Я виходжу кудись, коли є можливість – коли знаю, що можу відпочити, і завтра немає тренування. Я не перестану це робити. В чому проблема?
Мені платять за те, що я роблю на полі, а не за те, як я проводжу свій вільний час поза його межами", – цитує Неймара RMC Sport.
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Цього сезону Неймар зіграв 8 матчів за Парі-Сен-Жермен у всіх турнірах. У його активі один гол і два асисти.
У 9-му турі чемпіонату Франції ПСЖ сенсаційно програв Ренну 0:2. Напередодні поєдинку у Ренні лідери парижан Кіліан Мбаппе та Неймар відзначилися на вечірці, яку організувала французька модель Сінді Бруна на честь свого дня народження.
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