Зірковий гравець ПСЖ обікрадений нетрадиційною повією у Булонському лісі

Аргентинський півзахисник паризької команди Андер Еррера потрапив у неприємну ситуацію пізно ввечері

Андер Еррера / Фото: Getty Images

Гравець ПСЖ проїжджав машиною через Булонський ліс. Коли Еррера зупинився на світлофорі на червоне світло, трансвестит підсів до нього і вкрав із салону гаманець, у якому було 200 євро готівкою, та телефон.

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Злочинець попросив його висадити у певному місці та за це обіцяв повернути телефон. У жертви не було іншого вибору, як підкоритися. За словами футболіста, трансвестит тримав у руці щось, що могло бути зброєю.

За даними Le Point, Булонський ліс останніми роками став розсадником правопорушень. З 2013 року в Булонському лісі було вбито близько десятка повій. Напади на клієнтів та крадіжки у припаркованих автомобілях також є частим явищем.

У поточному сезоні Ліги 1 ПСЖ посідає перше місце у турнірній таблиці, набравши 28 очок.

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