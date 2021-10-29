Мастерство не пропьешь. Неймар поставил на место завистливых критиков

Бразильский форвард ПСЖ Неймар не раз попадал под стрелы критиков. Многие эксперты считают, что 29-нападающий, которому прочили славу Пеле, не смог реализовать свой талант полностью. Виной всему пристрастие бразильца к веселой жизни.

Читайте также: У футболиста, которым интересовался Шахтер, остановилось сердце во время матча

"Это неуважение, когда люди говорят: "Ох, Неймар такой, Неймар сякой"

Я знаю, как следить за своей формой. У меня есть тренер по физподготовке, который проводит со мной почти 24 часа в сутки. Для чего это?

Я выхожу куда-то, когда есть возможность – когда я знаю, что могу отдохнуть, и завтра нет тренировки. Я не перестану это делать. В чем проблема?

Мне платят за то, что я делаю на поле, а не за то, как я провожу свое свободное время за его пределами", – цитирует Неймара RMC Sport.