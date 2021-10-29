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Футболист, которым интересовался Шахтер, перенес остановку сердца во время матча

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
29 октября, 09:05
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Футболиста сборной Ганы спас имплантированный дефибриллятор, который он установил в прошлом году
Рафаэль Двамена сыграл восемь матчей за сборную Ганы
Рафаэль Двамена сыграл восемь матчей за сборную Ганы

Матч третьего раунда Кубка Австрии пришлось прервать на 20-й минуте. Форвард Линца Рафаэль Двамена потерял сознание по ходу встречи с клубом Хартберг. У футболиста произошел сердечный приступ.

Напомним, что Интер вынуждают избавиться от футболиста, у которого во время Евро-2020 остановилось сердце.

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Как отмечается, в момент осложнения у Двамены сработал имплантированный дефибриллятор, который он установил еще в 2020 году.

"Его дефибриллятор сработал, и врачи смогли быстро стабилизировать состояние игрока. Нам нужно может реалистично оценить будущее и обсудить с врачами, как действовать дальше", – приводят слова представителей Линца местные СМИ.

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Карьера нападающего сборной Ганы ранее приостанавливалась из-за сердечных осложнений. Из-за этого сорвался его трансфер в Брайтон.

Три года назад были слухи, что донецкий Шахтер проявляет интерес к Рафаэлю Двамене. Тогда он выступал за Цюрих и швейцарский клуб просил за своего форварда 10 млн евро.

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