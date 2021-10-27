Звездный игрок ПСЖ обворован нетрадиционной проституткой в Булонском лесу

Аргентинский полузащитник парижской команды Андер Эррера попал в неприятную ситуацию поздним вечером

Андер Эррера / Фото: Getty Images

Игрок ПСЖ проезжал на машине через Булонский лес. Когда Эрррера остановился на светофоре на красный свет, трансвестит подсел к нему и украл из салона бумажник, в котором было 200 евро наличными, и телефон.

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Преступник попросил его высадить в определенном месте и за это обещал вернуть телефон. У жертвы не было иного выбора, кроме как подчиниться. По словам футболиста, трансвестит держал в руке что-то, что могло служить оружием.

По данным Le Point, Булонский лес в последние годы стал рассадником правонарушений. С 2013 года в Булонском лесу было убито около десятка проституток. Нападения на клиентов и кражи в припаркованных автомобилях тоже являются частым явлением.

В текущем сезоне Лиги 1 ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

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