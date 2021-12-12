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Марлос не ігнорував команду. Директор пояснив поведінку бразильця

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 грудня, 20:54
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Даріо Срна розповів, що Марлос збирався попрощатися із Шахтарем, але в останній момент просто не зміг приїхати
Марлос покинув донецький клуб
Марлос покинув донецький клуб / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні Шахтар попрощався із багаторічним лідером команди. Бразилець Марлос залишив донецький клуб після восьми сезонів.

Директор з футболу Даріо Срна прокоментував завершення контракту Марлоса та рішення гравця покинути команду.

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"Марлос зробив дуже багато для Шахтаря, у футболці якого він провів майже 300 матчів і допоміг виграти багато важливих трофеїв. Це великий гравець в історії Шахтаря, і клуб йому дуже вдячний. На жаль, Марлос вирішив покинути Шахтар, про що сказав ще кілька місяців тому, і ми поважаємо його рішення", – сказав Срна.

І прокоментував інформацію, що Марлос проігнорував прощання з командою.

"Я розмовляв з Марлосом, і він сказав, що йому дуже важко емоційно і складно уявити, що тепер він буде далеко від команди. Він збирався попрощатися з командою, але в останній момент просто не зміг приїхати і вибачився. Тому з його боку не було ігнорування – це просто людські емоції, які можна зрозуміти", – цитує Срну сайт Шахтаря.

Марлос прийшов у Шахтар улітку 2014 року і став одним із лідерів команди. За 8 сезонів Марлос провів 287 ігор у складі "гірників" – за цим показником він увійшов до топ-25 футболістів клубу за всю історію.

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У складі Шахтаря Марлос по 4 рази виграв чемпіонат (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) та Суперкубок України (2014, 2015, 2017, 2021).

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