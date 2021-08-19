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Марлос йде зі збірної України: Дякую за можливість бути українцем

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
19 серпня, 16:08
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Півзахисник донецького Шахтаря Марлос оголосив про завершення кар'єри в збірній України. Натуралізований бразилець захищав кольори української збірної на протязі чотирьох років.
Марлос прощається зі збірною України
Марлос прощається зі збірною України / Фото: Getty Images

Марлос дебютував за збірну України 6 жовтня 2017 року відбірковому поєдинку до чемпіонату світу зі збірною Косово.

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Свій останній матч у синьо-жовтій футболці він провів на Євро-2020 проти Австрії. До речі, ми писали, що син Марлоса розкритикував гру свого батька і збірної України на Євро.

"Я йду зі збірної України. Сумно говорити про це, але настав момент, коли доводиться це зробити. Мало хто знає, але у мене є певні фізичні проблеми і обмеження, пов'язані з перенесеною раніше операцією, які не дозволяють грати так багато, як хотілося б.

Я хочу сказати спасибі всім, хто чотири роки тому надав мені таку можливість – бути українцем і виступати за національну збірну! Я вдячний президенту УАФ Андрію Павелко і колишньому головному тренеру Андрію Шевченку за довіру і підтримку.

Дякую всім партнерів по команді: діти, ви стали для мене справжньою футбольною родиною, моїми друзями на полі і за його межами і залишитеся ними назавжди. І, звичайно, я вдячний всім уболівальникам збірної України.

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Ми пережили багато моментів, радісних і складних, але завжди робили це разом, об'єднані спільними футбольними цілями. Я вірю, що у збірної велике майбутнє.

У складі багато молодих талановитих гравців, тому я вірю, що колектив доб'ється великих успіхів. Моя історія в збірній закінчена, але серце завжди буде з цією командою і хлопцями. Спасибі всім", – сказав Марлос.

За 4 роки Марлос провів у футболці національної команди 26 матчів, забив 1 гол і зробив шість результативних передач.

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8
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