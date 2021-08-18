Шевченко: "Нових перемог і тріумфів з новим тренерським штабом збірної України!"

Екснаставник збірної України Андрій Шевченко побажав успіхів гравцям національної команди, якою керував п'ять років

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко тепло попрощався з футболістами національної команди.

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Андрій Миколайович опублікував пост в Instagram, в якому висловив вдячність кожному футболісту збірної України і побажав перемог команді вже з новим тренерським штабом.

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"Я хочу висловити величезну подяку кожному футболістові збірної України, з якими ми пройшли дуже яскравий і успішний шлях до вісімки кращих команд Європи! Це були незабутні 5 років мого життя!

Нас об'єднувала мета і ми разом до неї йшли! Дякую вам за підтримку! Я завжди і скрізь буду Вас підтримувати і вболівати! Я бажаю Вам усім нових перемог і тріумфів з новим тренерським штабом збірної України!", – написав у своєму Instagram Андрій Шевченко.

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Нагадаємо, що 1 серпня Андрій Шевченко покинув пост головного тренера збірної України і замість нього сьогодні в.о. головного тренера призначений Олександр Петраков.