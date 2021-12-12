Марлос не игнорировал команду. Директор объяснил поведение бразильца

Дарио Срна рассказал, что Марлос собирался попрощаться с Шахтером, но в последний момент просто не смог приехать

Марлос покинул донецкий клуб / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня Шахтер попрощался с многолетним лидером команды. Бразилец Марлос покинул донецкий клуб после восьми сезонов.

Директор по футболу Дарио Срна прокомментировал завершение контракта Марлоса и решение игрока покинуть команду.

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"Марлос сделал очень много для Шахтера, в футболке которого он провел почти 300 матчей и помог выиграть много важных трофеев. Это большой игрок в истории Шахтера, и клуб ему очень-очень благодарен. К сожалению, Марлос принял решение покинуть Шахтер, о чем сказал еще несколько месяцев назад, и мы уважаем его решение", – сказал Срна.

И прокомментировал информацию о том, что Марлос проигнорировал прощание с командой.

"Я разговаривал с Марлосом, и он сказал, что ему очень тяжело эмоционально и сложно представить, что теперь он будет находиться далеко от команды. Он собирался попрощаться с командой, но в последний момент просто не смог приехать и принес извинения. Поэтому с его стороны не было игнорирования – это просто человеческие эмоции, которые можно понять", – цитирует Срну сайт Шахтера.

Марлос пришел в Шахтер летом 2014 года и стал одним из лидеров команды. За 8 сезонов Марлос провел 287 игр в составе "горняков" – по этому показателю он вошел в топ-25 футболистов клуба за всю историю.

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В составе Шахтера Марлос по 4 раза выиграл чемпионат (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) и Суперкубок Украины (2014, 2015, 2017, 2021).