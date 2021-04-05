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Малиновський потрапив до збірної туру чемпіонату Італії за феєрію в Бергамо

5 квітня, 13:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український півзахисник зробив дві гольові передачі в матчі за Аталанту

У минулі вихідні пройшли чергові тури в національних футбольних чемпіонатах. В одному з елітних, італійській Серії А, українець Руслан Малиновський потрапив до символічної збірної. Причому, за версіями відразу двох статистичних ресурсів.

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Тим часом, одноклубник Малиновського Робін Госенс образився на Роналду.

У суботу Аталанта в Бергамо обіграла Удінезе (3:2), а Малиновський відзначився двома гольовими пасами. Причому, зробив він їх на двох колумбійських форвардів – Луїса Муріеля й Дувана Сапату. Сайт WhoScored поставив Руслану оцінку 8,3 бала і знайшов йому місце на правому фланзі півзахисту.

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Аналітики SofaScore оцінили Малину в 8,4 бала і розмістили його на полі ближче до центру.

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А головним героєм туру вважають нападника Наполі Лоренцо Інсіньє, який допоміг здолати Кротоне з рахунком 4:3. Аталанта йде на третьому місці, на два очки випереджаючи Ювентус і Наполі.

Нещодавно дружина Малиновського відреагувала на репліку стосовно своєї фігури.

Дивіться огляд матчу Аталанта – Удінезе:

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До вашої уваги – найкращі моменти зустрічі Наполі – Кротоне:

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футбол чемпіонат Італії Удінезе Аталанта Руслан Малиновський кращий футболіст
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