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Малиновский попал в сборную тура чемпионата Италии за феерию в Бергамо

5 апреля, 13:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский полузащитник сделал две голевые передачи в матче за Аталанту

В минувшие выходные прошли очередные туры в национальных футбольных чемпионатах. В одном из элитных, итальянской Серии А, украинец Руслан Малиновский попал в символическую сборную. Причем, по версиям сразу двух статистических ресурсов.

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Тем временем, одноклубник Малиновского Робин Госенс обиделся на Роналду.

В субботу Аталанта в Бергамо обыграла Удинезе (3:2), а Малиновский отметился двумя голевыми пасами. Причем, сделал он их на двух колумбийских форвардов – Луиса Муриэля и Дувана Сапату. Сайт WhoScored поставил Руслану оценку 8,3 балла и нашел ему место на правом фланге полузащиты.

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Аналитики SofaScore оценили Малину в 8,4 балла и разместили его на поле ближе к центру.

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А главным героем тура посчитали нападающего Наполи Лоренцо Инсинье, который помог одолеть Кротоне со счетом 4:3. Аталанта идет на третьем месте, на два очка опережая Ювентус и Наполи.

Недавно жена Малиновского отреагировала на реплику по поводу своей фигуры.

Смотрите обзор матча Аталанта – Удинезе:

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Вашему вниманию – лучшие моменты встречи Наполи – Кротоне:

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