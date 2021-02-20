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"Ліверпуль" – "Евертон": онлайн-трансляція Мерсисайдського дербі

Субота, 20 лютого
Олег Люлька Олег Люлька

Ліверпуль

19:30

Евертон

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У суботу, 20 лютого, на стадіоні "Енфілд" відбувається легендарне Мерсисайдськє дербі "Ліверпуль" – "Евертон". Початок поєдинку – о 19:30 за київським часом. Наш сайт веде мультимедійну трансляцію цього протистояння 25-го туру чемпіонату Англії. Раніше прогноз на "Ліверпуль" – "Евертон" дав Кирило Круторогов.

ОНЛАЙН "ЛІВЕРПУЛЬ" – "ЕВЕРТОН" – ТУТ

Сусіди по місту зараз ще є і сусідами по турнірній таблиці. "Ліверпуль" на шостому місці з 40 очками. До зони Ліги чемпіонів йому не вистачає трьох балів. "Евертон" розташовується на сьомій позиції і поступається "червоним" трьома очками, але при цьому має гру в запасі.

Турнірна таблиця АПЛ. ТОП-10

"ЛІВЕРПУЛЬ" – "ЕВЕРТОН":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Великим фаворитом матчу аналітики називають "Ліверпуль". На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.45, на нічию – 4.95, на перемогу "Евертона" – 7.10. Виходячи з цих коефіцієнтів, ймовірність результатів така: виграш "Ліверпуля" – 51%, нічия – 26%, виграш "Евертона" – 23%. Найвірогіднішим букмекери вважають рахунок 2:0 на користь господарів.

"ЛІВЕРПУЛЬ" – "ЕВЕРТОН":
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч "Ліверпуль" – "Евертон" 20 лютого, починаючи з 19:30, покаже канал Setanta Sports Ukraine. Також пряма трансляція Мерсисайдського дербі доступна на сервісі OLL.TV.

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онлайн чемпіонат Англії Ліверпуль Евертон

Джерело: Сегодня|Спорт

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