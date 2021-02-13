Зінченко засмутив Моурінью: "МанСіті" розбив "шпори" і рветься до титулу

У складі "городян" дублем відзначився Гюндоган, забивши навіть з передачі голкіпера

"Манчестер Сіті" став ще на один крок ближче до чемпіонства в Прем'єр-лізі, розгромивши у 24-му турі "Тоттенгем" – 3:0. Як не сподівався Жозе Моурінью, "шпори" не змогли реабілітуватися за поразку в Кубку Англії і відібрати очки у "городян". Раніше Зінченко з лави запасних дивився, як "МанСіті" увійшов до історії.

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Рахунок на 23-й хвилині матчу відкрив півзахисник господарів Родріго Ернандес, реалізувавши пенальті. На 50-й хвилині "городяни" збільшили перевагу після того, як Ілкай Гюндоган переграв Уго Льоріса. А на 66-й хвилині Гюндоган оформив дубль, скориставшись передачею від воріт свого воротаря Едерсона.

Жозе Моурінью заспокоює Еріка Даєра / Фото: Reuters

Це 11-та поспіль перемога "МанСіті" в матчах АПЛ. А український захисник Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв весь поєдинок, не дозволивши вразити свої ворота.

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фото Reuters

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Після 24-го туру "Манчестер Сіті" продовжує очолювати турнірну таблицю в Англії, випереджаючи на 7 очок "Лестер" і на 8 – "Манчестер Юнайтед". Але команда Гвардіоли зіграла на один матч менше за "Лис".

Раніше ми писали, що шахрай непомітно витратив 6 мільйонів з рахунку футболіста "МанСіті".

Дивіться, як "МанСіті" грав у Лізі чемпіонів

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