Русский
$ 27,84
33,81
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Зінченко засмутив Моурінью: "МанСіті" розбив "шпори" і рветься до титулу

13 лютого, 21:45

Олена Павлова Олена Павлова

У складі "городян" дублем відзначився Гюндоган, забивши навіть з передачі голкіпера

"Манчестер Сіті" став ще на один крок ближче до чемпіонства в Прем'єр-лізі, розгромивши у 24-му турі "Тоттенгем" – 3:0. Як не сподівався Жозе Моурінью, "шпори" не змогли реабілітуватися за поразку в Кубку Англії і відібрати очки у "городян". Раніше Зінченко з лави запасних дивився, як "МанСіті" увійшов до історії.

Реклама

Рахунок на 23-й хвилині матчу відкрив півзахисник господарів Родріго Ернандес, реалізувавши пенальті. На 50-й хвилині "городяни" збільшили перевагу після того, як Ілкай Гюндоган переграв Уго Льоріса. А на 66-й хвилині Гюндоган оформив дубль, скориставшись передачею від воріт свого воротаря Едерсона.

Жозе Моурінью заспокоює Еріка Даєра

Жозе Моурінью заспокоює Еріка Даєра / Фото: Reuters

Це 11-та поспіль перемога "МанСіті" в матчах АПЛ. А український захисник Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв весь поєдинок, не дозволивши вразити свої ворота.

Реклама


фото Reuters

В тренді
Померла найсильніша людина планети з України

Читайте також: День святого Валентина-2021: чим здивувати свою половинку

Після 24-го туру "Манчестер Сіті" продовжує очолювати турнірну таблицю в Англії, випереджаючи на 7 очок "Лестер" і на 8 – "Манчестер Юнайтед". Але команда Гвардіоли зіграла на один матч менше за "Лис".

Раніше ми писали, що шахрай непомітно витратив 6 мільйонів з рахунку футболіста "МанСіті".

Дивіться, як "МанСіті" грав у Лізі чемпіонів

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат Англії Манчестер Сіті Тоттенхем Ілкай Гюндоган
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький син
Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький синФутбол
Мессі встав з колін! Огляд божевільної перемоги
Мессі встав з колін! Огляд божевільної перемоги "Барселони" над "Гранадою"Футбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ
Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛФутбол
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших "людожерів" у світі спортуІнші
Плащ на голому тілі: дружина футболіста Мар'яна Шведа – теж в ударі!
Плащ на голому тілі: дружина футболіста Мар'яна Шведа – теж в ударі!Футбол
"Непередавані почуття": красуня розповіла, як гравець "Шахтаря" робив їй пропозиціюФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти